Журналисты рассказали, как Тельман Исмаилов жил в Черногории при розыске Интерпола

4 октября, 10:09

Бывший владелец Черкизовского рынка Тельман Исмаилов до своего ареста спокойно жил в Черногории около трёх лет, несмотря на то что находился в розыске Интерпола. Как пишет газета «Коммерсант» со ссылкой на источники, бизнесмен ни от кого не скрывался и вёл открытый образ жизни.

По данным издания, Исмаилов жил в частном арендованном особняке в столице страны — Подгорице — в нескольких минутах езды от здания МВД. При этом у него даже не было охраны. Утверждается, что местные власти знали, что бизнесмена ищут, но не предпринимали никаких действий, несмотря на розыск Интерпола.

Источники газеты объясняют лояльность властей Черногории тем, что Исмаилов установил личные связи с местными чиновниками, в том числе самого высшего уровня. Так, президент страны Мило Джуканович гостил в отеле предпринимателя в Турции. Парламент Черногории уже потребовал провести расследование по этому поводу.

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Азербайджан ответил Абдуллахияну и назвал Иран дружественной страной

4 октября, 10:19

Официальный Баку не принимает утверждения о присутствии каких-либо третьих сил вблизи азербайджано-иранской границы, потому что эти взгляды не имеют под собой никаких оснований.

Об этом говорится в заявлении МИД Азербайджана.

«Прежде всего, мы хотели бы подчеркнуть, что, как и отметил министр иностранных дел Ирана Гусейн Амир Абдуллахиян в интервью местному телеканалу, отношения между народами двух стран находятся на самом высоком уровне. Отношения между Азербайджаном и Ираном построены на прочных исторических корнях, дружбе и сотрудничестве», – отметили в МИД.

«Мы не принимаем заявления о присутствии каких-либо третьих сил вблизи границы Азербайджана и Ирана, о подстрекательских попытках этих сил, потому что эти утверждения не имеют под собой никаких оснований. В целом, наличие на территории Азербайджана каких-либо сил, в том числе террористических, которые могут представлять угрозу нашему государству и соседним странам, не может быть предметом обсуждения. К сожалению, еще во время 44-дневной Отечественной войны некоторые стороны совершенно высказывали необоснованные утверждения. Мы и тогда заявляли, и сейчас повторяем, что подобные утверждения не имеют под собой никаких оснований, и до сих пор Азербайджану не было представлено никаких доказательств в этом плане.

Неприкосновенность международно признанных границ является одним из фундаментальных принципов, которым всегда руководствовался Азербайджан. Известно, что именно Азербайджан на протяжении десятилетий страдал от военной оккупации части своей территории и нарушения международных границ. В том числе, более 130 км нашей границы с Ираном на протяжении многих лет находилось под оккупацией Армении. К сожалению, на протяжении многих лет мы не услышали категорической реакции дружественного иранского государства на оккупацию части нашей границы», – говорится в заявлении внешнеполитического ведомства.

Как ранее писал Minval.az, глава МИД ИРИ Абдоллахиян в интервью местному телевидению заявил, что Иран «никогда не потерпит присутствия фальшивого сионистского режима и его провокационных действий вблизи своих границ, а также геополитических изменений региона и его границ».

В том же интервью он признал, что Иран сотрудничает с карабахскими сепаратистами.