Нарисовавший карикатуру на пророка Мухаммеда художник сгорел заживо в ДТП в Швеции

Официальный Баку не принимает утверждения о присутствии каких-либо третьих сил вблизи азербайджано-иранской границы, потому что эти взгляды не имеют под собой никаких оснований.

Об этом говорится в заявлении МИД Азербайджана.

«Прежде всего, мы хотели бы подчеркнуть, что, как и отметил министр иностранных дел Ирана Гусейн Амир Абдуллахиян в интервью местному телеканалу, отношения между народами двух стран находятся на самом высоком уровне. Отношения между Азербайджаном и Ираном построены на прочных исторических корнях, дружбе и сотрудничестве», – отметили в МИД.

«Мы не принимаем заявления о присутствии каких-либо третьих сил вблизи границы Азербайджана и Ирана, о подстрекательских попытках этих сил, потому что эти утверждения не имеют под собой никаких оснований. В целом, наличие на территории Азербайджана каких-либо сил, в том числе террористических, которые могут представлять угрозу нашему государству и соседним странам, не может быть предметом обсуждения. К сожалению, еще во время 44-дневной Отечественной войны некоторые стороны совершенно высказывали необоснованные утверждения. Мы и тогда заявляли, и сейчас повторяем, что подобные утверждения не имеют под собой никаких оснований, и до сих пор Азербайджану не было представлено никаких доказательств в этом плане.

Неприкосновенность международно признанных границ является одним из фундаментальных принципов, которым всегда руководствовался Азербайджан. Известно, что именно Азербайджан на протяжении десятилетий страдал от военной оккупации части своей территории и нарушения международных границ. В том числе, более 130 км нашей границы с Ираном на протяжении многих лет находилось под оккупацией Армении. К сожалению, на протяжении многих лет мы не услышали категорической реакции дружественного иранского государства на оккупацию части нашей границы», – говорится в заявлении внешнеполитического ведомства.

Как ранее писал Minval.az, глава МИД ИРИ Абдоллахиян в интервью местному телевидению заявил, что Иран «никогда не потерпит присутствия фальшивого сионистского режима и его провокационных действий вблизи своих границ, а также геополитических изменений региона и его границ».

В том же интервью он признал, что Иран сотрудничает с карабахскими сепаратистами.