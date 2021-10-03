Грету Тунберг заметили в обществе молодого человека

Грета Тунберг известна своими экспрессивными речами на публичных мероприятиях, которые не только заставляют дрожать нефтяных магнатов и чиновников, но и быстро становятся мемами в сети. Молодая шведская защитница планеты, которой в этом году исполнилось 18 лет, вызывает неоднозначные реакции у аудитории, но это только помогает обратить внимание людей на проблему изменения климата.

Личная жизнь Греты Тунберг долгое время оставалась загадкой, но теперь, кажется, у активистки появился молодой человек. Пару заметили на шествии Fridays 4 Future в защиту климата в Милане, отмечает «Популярная механика». Парень обнимал Грету, а она кормила его чипсами. Подробности отношений между ними остаются неизвестными.

Интересно, что ранее Грета заявляла о том, что необходимо реформировать существующие устои общества с его патриархальными укладами. Это трактовали как отказ от главенства мужчин и даже необходимость «бороться с мужчинами». Но, как оказалось, к мужскому полу активистка относится не так уж плохо.