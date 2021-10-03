Грету Тунберг заметили в обществе молодого человека

4 октября, 00:32

Грета Тунберг известна своими экспрессивными речами на публичных мероприятиях, которые не только заставляют дрожать нефтяных магнатов и чиновников, но и быстро становятся мемами в сети. Молодая шведская защитница планеты, которой в этом году исполнилось 18 лет, вызывает неоднозначные реакции у аудитории, но это только помогает обратить внимание людей на проблему изменения климата.

Личная жизнь Греты Тунберг долгое время оставалась загадкой, но теперь, кажется, у активистки появился молодой человек. Пару заметили на шествии Fridays 4 Future в защиту климата в Милане, отмечает «Популярная механика». Парень обнимал Грету, а она кормила его чипсами. Подробности отношений между ними остаются неизвестными.

Интересно, что ранее Грета заявляла о том, что необходимо реформировать существующие устои общества с его патриархальными укладами. Это трактовали как отказ от главенства мужчин и даже необходимость «бороться с мужчинами». Но, как оказалось, к мужскому полу активистка относится не так уж плохо.

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Пашинян заявил, что готов к встрече с Алиевым и обещает принести с собой карты минных полей

3 октября, 22:46

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о готовности встретиться с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, обменять карты минных полей на содержащихся в Баку «армянских пленных».

«Президент Азербайджана заявил, что готов встретиться со мной. Я еще в июле заявлял, что мы готовы на встречи на высоком и высшем уровнях. На предполагаемую предстоящую встречу я готов повести с собой все карты (минных полей), и призываю президента Азербайджана привести с собой всех наших пленных», — сказал Пашинян на встрече с армянской общиной Литвы.

По словам Пашиняна, значимость этих карт гуманитарная, а Армения ранее передала те карты, которыми владела.

«Ранее мы передали те карты, которые имели. Не исключаю проблемы с качеством, но это зависит от тех, кто составлял эти карты. Других карт у нас нет, и мы не преследуем цели кого-то обмануть. Но важно маленькими шагами достичь формирования доверия. Это важно для решения гуманитарных вопросов, возвратить наших пленных домой», — отметил Пашинян, которого цитирует «Интерфакс».

Напомним, что как ранее сообщал Minval.az, президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью испанскому агентству EFE заявил, что Баку готов пойти на адекватные ответные меры, если Армения предоставит точные карты минных полей в Карабахе.