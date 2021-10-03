Опровергнут миф о главном симптоме ковида

Потеря обоняния не является основным симптомом коронавирусной инфекции, заявил основатель и генеральный директор научного центра молекулярно-генетических исследований ДНКОМ Андрей Исаев.

«Крайне опасным заблуждением является то, что первый симптом ковида — потеря обоняния. Он появляется лишь на 10 день заболевания. Зачастую цитокиновый шторм, который развивается с первых дней, губит пациента раньше», — объяснил специалист, которого цитирует ТАСС.

Он добавил, что при штаммах «дельта» или «дельта плюс» все меньше людей теряют обоняние по сравнению с уханьским вариантом вируса.

Исаев также отметил, что по первым признакам заболевания дифференцировать грипп и коронавирус очень сложно. Чтобы избежать рисков, генетик посоветовал при первых симптомах делать ПЦР-тест.