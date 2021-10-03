Россия рассчитывает на соблюдение прав журналистов в Беларуси

3 октября, 23:32

Российская сторона рассчитывает, что права журналистов в Беларуси будут соблюдаться в соответствии с общепринятыми международными нормами.

Об этом заявила  официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Посольство России в Минске находится в постоянном контакте с белорусской стороной по вопросам функционирования в Беларуси «Комсомольской правды». Речь идет о белорусском СМИ и гражданах Беларуси. При этом работает газета как филиал российского издания. В этой связи мы исходим из того, что права журналистов будут соблюдаться в соответствии с общепринятыми международными нормами», — сказала дипломат (цитата по ТАСС).

Доступ к сайту издания «Комсомольская правда в Беларуси» был заблокирован в среду. В министерстве информации республики объяснили, что это решение принято в связи с тем, что издание публиковало информацию, «способствующую формированию источников угроз национальной безопасности». В редакции газеты заявили, что продолжают разбираться в ситуации и готовы устранить нарушения, выявленные государственными органами.

В 2020 году это издание исключили из подписных каталогов, запретили продавать в киосках. Государственная типография Беларуси с конца августа 2020 года перестала печатать несколько негосударственных изданий, в том числе «Комсомольскую правду».

Ранее сообщалось, что журналист издания «Комсомольская правда в Беларуси» Геннадий Можейко был задержан в ночь с 1 на 2 октября и находится в изоляторе в Минске. Об этом сообщила «Комсомольская правда» со ссылкой на слова матери журналиста. По ее данным, 1 октября в квартире ее сына по месту жительства в течение двух с половиной часов производился обыск сотрудниками КГБ.

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Пашинян заявил, что готов к встрече с Алиевым и обещает принести с собой карты минных полей

3 октября, 22:46

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о готовности встретиться с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, обменять карты минных полей на содержащихся в Баку «армянских пленных».

«Президент Азербайджана заявил, что готов встретиться со мной. Я еще в июле заявлял, что мы готовы на встречи на высоком и высшем уровнях. На предполагаемую предстоящую встречу я готов повести с собой все карты (минных полей), и призываю президента Азербайджана привести с собой всех наших пленных», — сказал Пашинян на встрече с армянской общиной Литвы.

По словам Пашиняна, значимость этих карт гуманитарная, а Армения ранее передала те карты, которыми владела.

«Ранее мы передали те карты, которые имели. Не исключаю проблемы с качеством, но это зависит от тех, кто составлял эти карты. Других карт у нас нет, и мы не преследуем цели кого-то обмануть. Но важно маленькими шагами достичь формирования доверия. Это важно для решения гуманитарных вопросов, возвратить наших пленных домой», — отметил Пашинян, которого цитирует «Интерфакс».

Напомним, что как ранее сообщал Minval.az, президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью испанскому агентству EFE заявил, что Баку готов пойти на адекватные ответные меры, если Армения предоставит точные карты минных полей в Карабахе.