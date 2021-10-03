Россия рассчитывает на соблюдение прав журналистов в Беларуси

Российская сторона рассчитывает, что права журналистов в Беларуси будут соблюдаться в соответствии с общепринятыми международными нормами.

Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Посольство России в Минске находится в постоянном контакте с белорусской стороной по вопросам функционирования в Беларуси «Комсомольской правды». Речь идет о белорусском СМИ и гражданах Беларуси. При этом работает газета как филиал российского издания. В этой связи мы исходим из того, что права журналистов будут соблюдаться в соответствии с общепринятыми международными нормами», — сказала дипломат (цитата по ТАСС).

Доступ к сайту издания «Комсомольская правда в Беларуси» был заблокирован в среду. В министерстве информации республики объяснили, что это решение принято в связи с тем, что издание публиковало информацию, «способствующую формированию источников угроз национальной безопасности». В редакции газеты заявили, что продолжают разбираться в ситуации и готовы устранить нарушения, выявленные государственными органами.

В 2020 году это издание исключили из подписных каталогов, запретили продавать в киосках. Государственная типография Беларуси с конца августа 2020 года перестала печатать несколько негосударственных изданий, в том числе «Комсомольскую правду».

Ранее сообщалось, что журналист издания «Комсомольская правда в Беларуси» Геннадий Можейко был задержан в ночь с 1 на 2 октября и находится в изоляторе в Минске. Об этом сообщила «Комсомольская правда» со ссылкой на слова матери журналиста. По ее данным, 1 октября в квартире ее сына по месту жительства в течение двух с половиной часов производился обыск сотрудниками КГБ.