Кошки заразили американку смертельной болезнью

Американка из Вайоминга заразилась легочной чумой — крайне редкой и опасной формой — от своих кошек. Об этом, как пишет «Газета.ру», сообщается на сайте Департамента здравоохранения штата.

В наши дни случаи чумы единичны, особенно в развитых странах. В Вайоминге этот случай стал первым с 2008 года и седьмым с 1978 года. Заражение часто происходит через контакт с животными, и обычно речь идет о бубонной чуме, при которой поражаются лимфатические узлы. Легочная чума — самая редкая и наиболее серьезная форма заболевания, а также единственная, способная передаваться от человека к человеку.

Источником инфекции послужили заболевшие домашние кошки женщины — они очень восприимчивы к чуме и могут заражать хозяев. Департамент здравоохранения штата сообщил, что у пациентки наблюдаются серьезные симптомы, более подробная информация неизвестна. При легочной чуме интенсивное лечение антибиотиками дает шансы на выживание, без него смерть наступает уже через несколько дней.

Власти призывают всех, кто взаимодействовал с пациенткой, обратиться к врачам для постконтактной профилактики.