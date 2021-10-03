Кошки заразили американку смертельной болезнью

3 октября, 23:18

Американка из Вайоминга заразилась легочной чумой — крайне редкой и опасной формой — от своих кошек. Об этом, как пишет «Газета.ру», сообщается на сайте Департамента здравоохранения штата.

В наши дни случаи чумы единичны, особенно в развитых странах. В Вайоминге этот случай стал первым с 2008 года и седьмым с 1978 года. Заражение часто происходит через контакт с животными, и обычно речь идет о бубонной чуме, при которой поражаются лимфатические узлы. Легочная чума — самая редкая и наиболее серьезная форма заболевания, а также единственная, способная передаваться от человека к человеку.

Источником инфекции послужили заболевшие домашние кошки женщины — они очень восприимчивы к чуме и могут заражать хозяев. Департамент здравоохранения штата сообщил, что у пациентки наблюдаются серьезные симптомы, более подробная информация неизвестна. При легочной чуме интенсивное лечение антибиотиками дает шансы на выживание, без него смерть наступает уже через несколько дней.

Власти призывают всех, кто взаимодействовал с пациенткой, обратиться к врачам для постконтактной профилактики.

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Пашинян заявил, что готов к встрече с Алиевым и обещает принести с собой карты минных полей

3 октября, 22:46

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о готовности встретиться с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, обменять карты минных полей на содержащихся в Баку «армянских пленных».

«Президент Азербайджана заявил, что готов встретиться со мной. Я еще в июле заявлял, что мы готовы на встречи на высоком и высшем уровнях. На предполагаемую предстоящую встречу я готов повести с собой все карты (минных полей), и призываю президента Азербайджана привести с собой всех наших пленных», — сказал Пашинян на встрече с армянской общиной Литвы.

По словам Пашиняна, значимость этих карт гуманитарная, а Армения ранее передала те карты, которыми владела.

«Ранее мы передали те карты, которые имели. Не исключаю проблемы с качеством, но это зависит от тех, кто составлял эти карты. Других карт у нас нет, и мы не преследуем цели кого-то обмануть. Но важно маленькими шагами достичь формирования доверия. Это важно для решения гуманитарных вопросов, возвратить наших пленных домой», — отметил Пашинян, которого цитирует «Интерфакс».

Напомним, что как ранее сообщал Minval.az, президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью испанскому агентству EFE заявил, что Баку готов пойти на адекватные ответные меры, если Армения предоставит точные карты минных полей в Карабахе.