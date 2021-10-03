Пашинян заверил, что «не предаст» Иран

Армения никогда не была и не будет вовлечена в заговор против Ирана, более того, для Еревана отношения с Тегераном крайне важны. Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян на встрече с армянской общиной Литвы.

Пашинян заявил, что в иранской прессе время от времени появляются публикации, в которых отмечается, что якобы Армения вовлечена в заговоры против Ирана. Он отметил, что это дело рук определенных кругов, и выразил уверенность, что об этом хорошо известно и коллегам в Тегеране.

«Наши иранские коллеги, уверен, знают, что Армения никогда не была и не будет вовлечена в заговор против Ирана, так как для нас эти отношения крайне важны и мы никогда не забудем, что в начале 90-х, Иран для Армении был «дорогой жизни», — сказал Пашинян, которого цитирует Armenpress.