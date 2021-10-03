Гарибашвили обвинил Саакашвили в планировании убийств оппозиционеров

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили и его команда планировали убийство оппозиционеров, чтобы внести беспорядки и обвинить власти Грузии — заявил премьер Грузии Ираклий Гарибашвили.
Премьер утверждает, что Саакашвили планировал неожиданно появиться на запланированной ранее 3 октября масштабной акции в Тбилиси, спровоцировать появление полиции и приписать властям убийство оппозиционеров.
«Это информация наших спецслужб. Их план был такой: во время кульминации и мобилизации около 10 тысяч человек, и, наверно, они смогли бы этого достичь, полиции пришлось бы задержать Саакашвили и, возможно, использовать спецтехнику. И в это время одной из версий рассматривалось убийство в суматохе нескольких оппозиционных лидеров… Это было одной из версий их плана с целью делегитимизации нашего руководства, за рубежом бы показали, как тут убивают оппозиционных лидеров. И тогда бы они потребовали отставки правительства и назначения внеочередных выборов», — заявил Гарибашвили, слова которого приводит «Спутник» со ссылкой на «Имеди».
По словам премьера, в рядах «Единого Нацдвижения» не было единства по этому плану и лидер «Единого Нацдвижения» Ника Мелия был против такого развития событий.