Обнаруженный в Киеве бомж оказался британским ученым

3 октября, 21:54

Бездомный с украинского вокзала оказался британским учёным. Об этой удивительной истории, случившейся в Киеве, рассказало интернет-издание «Страна.ua».

В конце сентября на вокзал возле станции метро «Выдубичи» вызвали полицию из-за кражи у пассажира. Обворованный потерпевший преклонного возраста утверждал, что у него украли телефон и документы. Мужчина не помнил, как его зовут и где он живёт, и говорил исключительно на английском языке.

После ряда запросов в посольства разных стран выяснилось, что бомжеватого вида англоязычный дедушка является подданным Великобритании. Он приехал в Киев обмениваться с украинцами опытом. Внезапно у мужчины случился приступ, после которого он забыл, куда и зачем приехал. Несколько дней ему пришлось жить на вокзале. За это время у британца украли мобильный телефон и паспорт, осталась только банковская карточка, с помощью которой он покупал в магазинах еду. В настоящее время посольство помогает мужчине вернуться домой и восстановить в памяти все обстоятельства прошлой жизни.

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Пашинян заявил, что готов к встрече с Алиевым и обещает принести с собой карты минных полей

3 октября, 22:46

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о готовности встретиться с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, обменять карты минных полей на содержащихся в Баку «армянских пленных».

«Президент Азербайджана заявил, что готов встретиться со мной. Я еще в июле заявлял, что мы готовы на встречи на высоком и высшем уровнях. На предполагаемую предстоящую встречу я готов повести с собой все карты (минных полей), и призываю президента Азербайджана привести с собой всех наших пленных», — сказал Пашинян на встрече с армянской общиной Литвы.

По словам Пашиняна, значимость этих карт гуманитарная, а Армения ранее передала те карты, которыми владела.

«Ранее мы передали те карты, которые имели. Не исключаю проблемы с качеством, но это зависит от тех, кто составлял эти карты. Других карт у нас нет, и мы не преследуем цели кого-то обмануть. Но важно маленькими шагами достичь формирования доверия. Это важно для решения гуманитарных вопросов, возвратить наших пленных домой», — отметил Пашинян, которого цитирует «Интерфакс».

Напомним, что как ранее сообщал Minval.az, президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью испанскому агентству EFE заявил, что Баку готов пойти на адекватные ответные меры, если Армения предоставит точные карты минных полей в Карабахе.