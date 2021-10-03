Дочь Дутерте метит в кресло президента Филиппин

В выборах президента Филиппин в 2022 году примет участие дочь нынешнего главы государства Сара-Дутерте Карпио. Об этом, как пишет «Лайф», сообщил филиппинский канал ABS-CBN News со ссылкой на её отца Родриго Дутерте.

Действующий лидер Филиппин утвердительно ответил на вопрос журналиста телеканала о том, пойдёт ли дочь президента на выборы. В одной команде с ней будет сенатор Кристофер Бон Го, ранее подавший необходимые документы. Он — давний соратник действующего президента страны.

В настоящее время Сара-Дутерте Карпио является мэром города Давао, ранее сменив на этом посту отца. Первоначально она планировала переизбираться на текущую должность.