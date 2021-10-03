Дочь Дутерте метит в кресло президента Филиппин

3 октября, 21:39

В выборах президента Филиппин в 2022 году примет участие дочь нынешнего главы государства Сара-Дутерте Карпио. Об этом, как пишет «Лайф», сообщил филиппинский канал ABS-CBN News со ссылкой на её отца Родриго Дутерте.

Действующий лидер Филиппин утвердительно ответил на вопрос журналиста телеканала о том, пойдёт ли дочь президента на выборы. В одной команде с ней будет сенатор Кристофер Бон Го, ранее подавший необходимые документы. Он — давний соратник действующего президента страны.

В настоящее время Сара-Дутерте Карпио является мэром города Давао, ранее сменив на этом посту отца. Первоначально она планировала переизбираться на текущую должность.

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Пашинян заявил, что готов к встрече с Алиевым и обещает принести с собой карты минных полей

3 октября, 22:46

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о готовности встретиться с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, обменять карты минных полей на содержащихся в Баку «армянских пленных».

«Президент Азербайджана заявил, что готов встретиться со мной. Я еще в июле заявлял, что мы готовы на встречи на высоком и высшем уровнях. На предполагаемую предстоящую встречу я готов повести с собой все карты (минных полей), и призываю президента Азербайджана привести с собой всех наших пленных», — сказал Пашинян на встрече с армянской общиной Литвы.

По словам Пашиняна, значимость этих карт гуманитарная, а Армения ранее передала те карты, которыми владела.

«Ранее мы передали те карты, которые имели. Не исключаю проблемы с качеством, но это зависит от тех, кто составлял эти карты. Других карт у нас нет, и мы не преследуем цели кого-то обмануть. Но важно маленькими шагами достичь формирования доверия. Это важно для решения гуманитарных вопросов, возвратить наших пленных домой», — отметил Пашинян, которого цитирует «Интерфакс».

Напомним, что как ранее сообщал Minval.az, президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью испанскому агентству EFE заявил, что Баку готов пойти на адекватные ответные меры, если Армения предоставит точные карты минных полей в Карабахе.