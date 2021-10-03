Гарибашвили раскрыл, когда Саакашвили получит возможность вернуться в Украину

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили настоятельно просит вернуть его в Украину, но это станет возможным лишь после того, как он отсидит на родине весь тюремный срок. Об этом заявил грузинский премьер-министр Ираклий Гарибашвили.

«Мы говорим о человеке, который был президентом [Грузии] в течение девяти лет. Это катастрофа и оскорбление: человек по своему желанию отказался от гражданства нашей страны. Если он хочет вернуться в Украину, он сможет это сделать после того, как полностью отсидит срок и сможет идти куда захочет», — сказал премьер, которого цитирует ТАСС со ссылкой на «Имеди».