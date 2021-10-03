Задержавшие Саакашвили полицейские были вежливы и сфотографировались с ним

Представители правоохранительных органов, принимавшие участие в аресте бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили, были с ним очень вежливы и сделали с ним селфи на память. Об этом говорится в заявлении члена ЕНД Екатерины Херхеулидзе.

«Они вели себя очень хорошо. Саакашвили сказал, что все, кто пришел его задержать, каждый полицейский по очереди сделали с ним селфи», — рассказала Херхеулидзе после встречи с задержанным политиком в Руставской тюрьме. Ее слова приводит «Спутник».

Член ЕНД навестила Саакашвили, чтобы рассказать ему о результатах выборов в органы местного самоуправления.