ЕС может основать в Украине военную учебную миссию

Евросоюз рассматривает возможность создания в Украине военной учебной миссии. Об этом, как пишет «Дождь», сообщает Welt am Sonntag со ссылкой на документы Европейский службы внешних связей.

Согласно документу, «Военная консультативная и учебная миссия ЕС в Украине» станет «выражением солидарности» со страной «в связи с продолжающимися военными действиями России» на границе с Украиной и «в незаконно аннексированном Крыму».

Создание военной миссии в Украине поддерживают Литва, Латвия, Эстония, Польша, Румыния, Словакия, Швеция и Финляндия.

Европейская служба внешних связей рассматривает еще три варианта улучшения военного потенциала украинской армии. В их числе ― расширение существующей с 2014 года консультативной миссии по реформе сектора гражданской безопасности Украины.

В конце июля главы МИД и Минобороны Украины написали главе европейской дипломатии Жозепу Борреллю письмо с просьбой провести военную учебную миссию в стране.