Госдеп выразил дань уважения памяти Хашукджи

В третью годовщину зверского убийства известного саудовского журналиста Джемаля Хашукджи Госдепартамент США распространил сообщение, в котором выразил дань уважения памяти выдающегося журналиста и его наследию.

«США повсеместно выступают в защиту прав человека. В память (Хашукджи) Вашингтон обязуется защищать свободу слова, а также журналистов, активистов и оппозиционеров во всем мире, говорится в сообщении госдепа США.

В сообщении также акцентируется внимание на шагах, предпринятых Вашингтоном для предотвращения повторения преступлений, таких как убийство Хашукджи.

«Власти, оказывающие давление на журналистов и оппозиционеров в любой точке мира, стали мишенью. И в этом контексте в отношении соответствующих лиц были введены визовые ограничения», отмечается в сообщении.

При этом в Госдепартаменте США напомнили о визовых ограничениях, наложенных в отношении 76 граждан Саудовской Аравии.

«Защита прав человека отвечает национальным интересам Соединенных Штатов, а также укрепляет национальную безопасность страны», подчеркнули в ведомстве.