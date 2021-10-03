Госдеп выразил дань уважения памяти Хашукджи

3 октября, 20:31

В третью годовщину зверского убийства известного саудовского журналиста Джемаля Хашукджи Госдепартамент США распространил сообщение, в котором выразил дань уважения памяти выдающегося журналиста и его наследию.

«США повсеместно выступают в защиту прав человека. В память (Хашукджи) Вашингтон обязуется защищать свободу слова, а также журналистов, активистов и оппозиционеров во всем мире, говорится в сообщении госдепа США.

В сообщении также акцентируется внимание на шагах, предпринятых Вашингтоном для предотвращения повторения преступлений, таких как убийство Хашукджи.

«Власти, оказывающие давление на журналистов и оппозиционеров в любой точке мира, стали мишенью. И в этом контексте в отношении соответствующих лиц были введены визовые ограничения», отмечается в сообщении.

При этом в Госдепартаменте США напомнили о визовых ограничениях, наложенных в отношении 76 граждан Саудовской Аравии.

«Защита прав человека отвечает национальным интересам Соединенных Штатов, а также укрепляет национальную безопасность страны», подчеркнули в ведомстве.

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Лидер Ирана аятолла Хаменеи угрожает Азербайджану

3 октября, 14:42

В Иране набирает обороты истерия в связи с победой Азербайджана в Карабахе и интервью президента Ильхама Алиева турецкому агентству «Анадолу».

Иранским официальным лицам неожиданно померещилось «усиление присутствия Израиля у границ Ирана»: обвинения в «сотрудничестве» Баку с Тель-Авивом «против» Тегерана озвучиваются последние недели.

Глава МИД страны накануне заявил, что «проводя военные учения на границе Азербайджанской Республики, мы передали сигнал сионистам и террористам в регионе».

Как сообщает Minval.az, данный абсурдный тезис повторил сегодня Верховный лидер исламской революции аятолла Али Хаменеи, выступая в режиме видеоконференции на церемонии выпускников офицерских вузов ВС ИРИ.

«События, происходящие на северо-западе Ирана, в некоторых соседних странах, должны разрешаться путем предотвращения присутствия иностранцев», — важно заявил он.

По его мнению, «безопасность страны – базисная основа деятельности всех сфер в русле прогресса».

«Тот, кто считает, что может обеспечить свою безопасность за счет опоры на другого, пусть знает, что в скором за это его ждет пощечина», — пригрозил он (все цитаты по IRNA).

Как уже писал Minval.az, по меньшей мере 3 иранских солдата погибли после того, как иранские ударные вертолеты AH-1 Super Cobra открыли огонь по их собственным позициям в рамках проводимых учений у границ Азербайджана.