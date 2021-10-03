На Байконуре завершается подготовка к пуску корабля «Союз МС-19»

3 октября, 18:34

На стартовом комплексе площадки №31 («Восток») космодрома Байконур завершается подготовка к пуску ракеты-носителя «Союз-2.1а» с транспортным пилотируемым кораблём «Союз МС-19», который запланирован на 5 октября 2021 года. Об этом сообщается на сайте «Роскосмоса».

Отмечается, что «накануне прошли работы по графику второго стартового дня».

В госкорпорации сообщили, что «их итогом стали генеральные испытания — проверка функционирования всех систем комплекса с имитацией отрыва ракеты «Союз-2» от стартового устройства и её полёта».

«Сегодня и завтра пройдут «проливки» проверки на герметичность трубопроводов, по которым будет выполняться заправка баков носителя топливом. В понедельник, 4 октября, состоится заседание государственной комиссии, где окончательно будут утверждены составы основного и дублирующего экипажей 66-й длительной экспедиции на Международную космическую станцию. После чего космонавты и участники космического полёта примут участие в онлайн-видеоконференции», — говорится в сообщении.

В «Роскосмосе» напомнили, что «в состав основного экипажа 66-й длительной экспедиции на Международную космическую станцию входят космонавт «Роскосмоса» Антон Шкаплеров, участники космического полёта Клим Шипенко и Юлия Пересильд, их дублёры — космонавт «Роскосмоса» Олег Артемьев, участники космического полёта Алексей Дудин и Алёна Мордовина соответственно».

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Лидер Ирана аятолла Хаменеи угрожает Азербайджану

3 октября, 14:42

В Иране набирает обороты истерия в связи с победой Азербайджана в Карабахе и интервью президента Ильхама Алиева турецкому агентству «Анадолу».

Иранским официальным лицам неожиданно померещилось «усиление присутствия Израиля у границ Ирана»: обвинения в «сотрудничестве» Баку с Тель-Авивом «против» Тегерана озвучиваются последние недели.

Глава МИД страны накануне заявил, что «проводя военные учения на границе Азербайджанской Республики, мы передали сигнал сионистам и террористам в регионе».

Как сообщает Minval.az, данный абсурдный тезис повторил сегодня Верховный лидер исламской революции аятолла Али Хаменеи, выступая в режиме видеоконференции на церемонии выпускников офицерских вузов ВС ИРИ.

«События, происходящие на северо-западе Ирана, в некоторых соседних странах, должны разрешаться путем предотвращения присутствия иностранцев», — важно заявил он.

По его мнению, «безопасность страны – базисная основа деятельности всех сфер в русле прогресса».

«Тот, кто считает, что может обеспечить свою безопасность за счет опоры на другого, пусть знает, что в скором за это его ждет пощечина», — пригрозил он (все цитаты по IRNA).

Как уже писал Minval.az, по меньшей мере 3 иранских солдата погибли после того, как иранские ударные вертолеты AH-1 Super Cobra открыли огонь по их собственным позициям в рамках проводимых учений у границ Азербайджана.