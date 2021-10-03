Зеленский: Президентскую республику я не собираюсь делать

Президент Украины Владимир Зеленский не намерен инициировать законопроект о внесении в Конституцию страны изменений касательно смены формы правления в государстве.

«Президентскую республику я не собираюсь делать», — сказал Зеленский на брифинге в воскресенье в Трускавце Львовской области по итогам встречи с членами парламентской фракции «Слуга народа». Его слова приводит «Интерфакс».

Вместе с тем он отверг тезис о том, что власть в Украине концентрируется в руках президента, а все решения принимаются в Офисе главы государства.