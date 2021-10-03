Взрыв у кабульской мечети, есть жертвы и раненые

По меньшей мере 12 человек погибли, 32 получили ранения в результате взрыва, произошедшего в воскресенье недалеко от мечети Идгах в Кабуле, где проходит церемония прощания с матерью Забихуллы Муджахида, представителя захватившего власть в стране радикального движения «Талибан».

Мишенями теракта были руководители талибов и назначенные ими чиновники во временном кабинете министров Афганистана, в частности, представители Минобороны, сообщает ТАСС со ссылкой на Al Jazeera.

Ранее Муджахид написал в Twitter, что «взрыв прогремел при большом стечении народа, в результате чего среди мирных жителей Кабула есть погибшие и раненые».

В свою очередь пресс-секретарь афганского МВД Саид Хости проинформировал, что при взрыве погибли два человека. «В результате взрыва у входа в мечеть два человека погибли, еще четверо получили ранения различной степени тяжести», — цитирует его местное агентство Aamaj News.

Согласно данным, сотрудники службы безопасности «Талибана» задержали трех человек, подозреваемых в подготовке и совершении теракта.