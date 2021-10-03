Взрыв у кабульской мечети, есть жертвы и раненые

3 октября, 17:36

По меньшей мере 12 человек погибли, 32 получили ранения в результате взрыва, произошедшего в воскресенье недалеко от мечети Идгах в Кабуле, где проходит церемония прощания с матерью Забихуллы Муджахида, представителя захватившего власть в стране радикального движения «Талибан».

Мишенями теракта были руководители талибов и назначенные ими чиновники во временном кабинете министров Афганистана, в частности, представители Минобороны, сообщает ТАСС со ссылкой на Al Jazeera.

Ранее Муджахид написал в Twitter, что «взрыв прогремел при большом стечении народа, в результате чего среди мирных жителей Кабула есть погибшие и раненые».

В свою очередь пресс-секретарь афганского МВД Саид Хости проинформировал, что при взрыве погибли два человека. «В результате взрыва у входа в мечеть два человека погибли, еще четверо получили ранения различной степени тяжести», — цитирует его местное агентство Aamaj News.

Согласно данным, сотрудники службы безопасности «Талибана» задержали трех человек, подозреваемых в подготовке и совершении теракта.

﻿

Лидер Ирана аятолла Хаменеи угрожает Азербайджану

3 октября, 14:42

В Иране набирает обороты истерия в связи с победой Азербайджана в Карабахе и интервью президента Ильхама Алиева турецкому агентству «Анадолу».

Иранским официальным лицам неожиданно померещилось «усиление присутствия Израиля у границ Ирана»: обвинения в «сотрудничестве» Баку с Тель-Авивом «против» Тегерана озвучиваются последние недели.

Глава МИД страны накануне заявил, что «проводя военные учения на границе Азербайджанской Республики, мы передали сигнал сионистам и террористам в регионе».

Как сообщает Minval.az, данный абсурдный тезис повторил сегодня Верховный лидер исламской революции аятолла Али Хаменеи, выступая в режиме видеоконференции на церемонии выпускников офицерских вузов ВС ИРИ.

«События, происходящие на северо-западе Ирана, в некоторых соседних странах, должны разрешаться путем предотвращения присутствия иностранцев», — важно заявил он.

По его мнению, «безопасность страны – базисная основа деятельности всех сфер в русле прогресса».

«Тот, кто считает, что может обеспечить свою безопасность за счет опоры на другого, пусть знает, что в скором за это его ждет пощечина», — пригрозил он (все цитаты по IRNA).

Как уже писал Minval.az, по меньшей мере 3 иранских солдата погибли после того, как иранские ударные вертолеты AH-1 Super Cobra открыли огонь по их собственным позициям в рамках проводимых учений у границ Азербайджана.