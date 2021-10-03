Алжир не пропустит боевые самолеты Франции в свое воздушное пространство

3 октября, 16:40

Алжир закрыл свое воздушное пространство для военных самолетов Франции после высказываний французского лидера Эммануэля Макрона о бывшей колонии. Об этом сообщает «Газета.ру» со ссылкой на Al Jazeera.

30 сентября Макрон на встрече с потомками борцов за независимость Алжира заявил, что официальная история Алжира была полностью переписана. По его словам, «история Алжира основана не на истинах, а скорее на дискурсе ненависти к Франции».

В ответ на это глава Алжира Абдельмаджид Теббун заявил, что отозвал посла во Франции для консультаций после «безответственных» заявлений Макрона. Теббун подчеркнул, что его страна «категорически не приемлет любое вмешательство в свои внутренние дела».

Ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в ходе телефонного разговора предложил президенту Франции Эммануэлю Макрону восстановить сотрудничество между странами после скандала с подлодками.

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Лидер Ирана аятолла Хаменеи угрожает Азербайджану

3 октября, 14:42

В Иране набирает обороты истерия в связи с победой Азербайджана в Карабахе и интервью президента Ильхама Алиева турецкому агентству «Анадолу».

Иранским официальным лицам неожиданно померещилось «усиление присутствия Израиля у границ Ирана»: обвинения в «сотрудничестве» Баку с Тель-Авивом «против» Тегерана озвучиваются последние недели.

Глава МИД страны накануне заявил, что «проводя военные учения на границе Азербайджанской Республики, мы передали сигнал сионистам и террористам в регионе».

Как сообщает Minval.az, данный абсурдный тезис повторил сегодня Верховный лидер исламской революции аятолла Али Хаменеи, выступая в режиме видеоконференции на церемонии выпускников офицерских вузов ВС ИРИ.

«События, происходящие на северо-западе Ирана, в некоторых соседних странах, должны разрешаться путем предотвращения присутствия иностранцев», — важно заявил он.

По его мнению, «безопасность страны – базисная основа деятельности всех сфер в русле прогресса».

«Тот, кто считает, что может обеспечить свою безопасность за счет опоры на другого, пусть знает, что в скором за это его ждет пощечина», — пригрозил он (все цитаты по IRNA).