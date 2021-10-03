Алжир не пропустит боевые самолеты Франции в свое воздушное пространство

Алжир закрыл свое воздушное пространство для военных самолетов Франции после высказываний французского лидера Эммануэля Макрона о бывшей колонии. Об этом сообщает «Газета.ру» со ссылкой на Al Jazeera.

30 сентября Макрон на встрече с потомками борцов за независимость Алжира заявил, что официальная история Алжира была полностью переписана. По его словам, «история Алжира основана не на истинах, а скорее на дискурсе ненависти к Франции».

В ответ на это глава Алжира Абдельмаджид Теббун заявил, что отозвал посла во Франции для консультаций после «безответственных» заявлений Макрона. Теббун подчеркнул, что его страна «категорически не приемлет любое вмешательство в свои внутренние дела».

Ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в ходе телефонного разговора предложил президенту Франции Эммануэлю Макрону восстановить сотрудничество между странами после скандала с подлодками.