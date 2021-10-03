Для выборов мэра Тбилиси понадобится второй тур

3 октября, 15:12

В Тбилиси будет назначен второй тур выборов мэра — ни один из 16 кандидатов не смог набрать более 50% голосов избирателей, передает «Интерфакс».

По результатам обработки в ЦИК Грузии результатов голосования с 96,23% избирательных участков, лидирует кандидат от правящей партии «Грузинская мечта» Каха Каладзе, получивший поддержку 44,96% избирателей.

За ним идет кандидат от оппозиционной партии «Единое национальное движение» Никанор Мелия — 33,94%. На третье место вышел кандидат в мэры от партии «Для Грузии», бывший премьер Георгий Гахария — 9,33%.

Второй тур местных выборов состоится 30 октября.

﻿

Лидер Ирана аятолла Хаменеи угрожает Азербайджану

3 октября, 14:42

В Иране набирает обороты истерия в связи с победой Азербайджана в Карабахе и интервью президента Ильхама Алиева турецкому агентству «Анадолу».

Иранским официальным лицам неожиданно померещилось «усиление присутствия Израиля у границ Ирана»: обвинения в «сотрудничестве» Баку с Тель-Авивом «против» Тегерана озвучиваются последние недели.

Глава МИД страны накануне заявил, что «проводя военные учения на границе Азербайджанской Республики, мы передали сигнал сионистам и террористам в регионе».

Как сообщает Minval.az, данный абсурдный тезис повторил сегодня Верховный лидер исламской революции аятолла Али Хаменеи, выступая в режиме видеоконференции на церемонии выпускников офицерских вузов ВС ИРИ.

«События, происходящие на северо-западе Ирана, в некоторых соседних странах, должны разрешаться путем предотвращения присутствия иностранцев», — важно заявил он.

По его мнению, «безопасность страны – базисная основа деятельности всех сфер в русле прогресса».

«Тот, кто считает, что может обеспечить свою безопасность за счет опоры на другого, пусть знает, что в скором за это его ждет пощечина», — пригрозил он (все цитаты по IRNA).