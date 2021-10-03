Для выборов мэра Тбилиси понадобится второй тур

В Тбилиси будет назначен второй тур выборов мэра — ни один из 16 кандидатов не смог набрать более 50% голосов избирателей, передает «Интерфакс».

По результатам обработки в ЦИК Грузии результатов голосования с 96,23% избирательных участков, лидирует кандидат от правящей партии «Грузинская мечта» Каха Каладзе, получивший поддержку 44,96% избирателей.

За ним идет кандидат от оппозиционной партии «Единое национальное движение» Никанор Мелия — 33,94%. На третье место вышел кандидат в мэры от партии «Для Грузии», бывший премьер Георгий Гахария — 9,33%.

Второй тур местных выборов состоится 30 октября.