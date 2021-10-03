Баку поздравляет тюркоязычные государства

3 октября, 14:16

Министерство иностранных дел Азербайджана поздравило тюркоязычные государства с Днем сотрудничества тюркоязычных стран.

В публикации говорится: «Поздравляем все тюркоязычные страны и народы, желаем, чтобы наше сотрудничество всегда было крепким».

3 октября 2009 года в городе Нахчыван в Азербайджане состоялось заседание президентов Турции, Казахстана, Азербайджана и Кыргызстана, в рамках которого было подписано Нахчыванское соглашение о создании Совета сотрудничества тюркоязычных государств (ССТГ, или Тюркский совет). Документ был подписан с целью создания платформы для сотрудничества всего тюркского мира.

В соответствии с соглашением, страны должны придерживаться единой позиции в вопросах внешней политики, координировать действия по борьбе с терроризмом и преступностью, создать благоприятную среду для торговли и инвестиций, обеспечить всеобъемлющее экономическое развитие, расширить взаимодействие в сферах науки, технологий, образования и культуры.

﻿

Лидер Ирана аятолла Хаменеи угрожает Азербайджану

3 октября, 14:42

В Иране набирает обороты истерия в связи с победой Азербайджана в Карабахе и интервью президента Ильхама Алиева турецкому агентству «Анадолу».

Иранским официальным лицам неожиданно померещилось «усиление присутствия Израиля у границ Ирана»: обвинения в «сотрудничестве» Баку с Тель-Авивом «против» Тегерана озвучиваются последние недели.

Глава МИД страны накануне заявил, что «проводя военные учения на границе Азербайджанской Республики, мы передали сигнал сионистам и террористам в регионе».

Как сообщает Minval.az, данный абсурдный тезис повторил сегодня Верховный лидер исламской революции аятолла Али Хаменеи, выступая в режиме видеоконференции на церемонии выпускников офицерских вузов ВС ИРИ.

«События, происходящие на северо-западе Ирана, в некоторых соседних странах, должны разрешаться путем предотвращения присутствия иностранцев», — важно заявил он.

По его мнению, «безопасность страны – базисная основа деятельности всех сфер в русле прогресса».

«Тот, кто считает, что может обеспечить свою безопасность за счет опоры на другого, пусть знает, что в скором за это его ждет пощечина», — пригрозил он (все цитаты по IRNA).