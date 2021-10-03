Мэром Марнеули избран Кянан Омаров

3 октября, 13:35


На выборах в местные органы самоуправления в Марнеули победил кандидат от правящей партии «Грузинская мечта» Кянан Омаров, набравший 68,01 процента голосов.

Об этом говорится в сообщении Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Грузии, передает АПА.

Отмечено, что подсчет голосов на избирательных участках в Марнеули завершился, и по предварительным результатам кандидат от правящей партии победил в первом туре, преодолев барьер не менее 50 процентов голосов.

Сообщается, что правящая партия победила также на выборах в азербайджанонаселенных муниципалитетах Гардабани, Дманиси и Болниси, являющихся местами компактного проживания азербайджанцев.

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Учения Ирана: вертолеты открыли огонь по собственным позициям, есть жертвы

3 октября, 02:53

По меньшей мере 3 иранских солдата погибли после того, как иранские ударные вертолеты AH-1 Super Cobra открыли огонь по их собственным позициям.

Об этом сообщили иранские телеграм-каналы.

Отметим, сухопутные войска Ирана начали 1 октября новые учения на северо-западе страны, у границ с Азербайджаном.