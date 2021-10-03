Зеленский заявил, что будет добиваться возвращения Саакашвили в Украину



На брифинге 3 октября в Трускавце президент Украины Владимир Зеленский заявил, что намерен добиваться возвращение арестованного в Грузии Михаила Саакашвили в Украину.

Глава государства отметил, что Саакашвили попытаются вернуть, поскольку у того есть украинское гражданство.

«Я как президент Украины занимаюсь постоянно тем, что возвращаю граждан Украины разными возможностями, которые у меня есть, какие мне предоставила власть. Господин Саакашвили является гражданином Украины, поэтому его это тоже касается, и все институции, включая Министерство иностранных дел и наши посольства, которые работают в Грузии, и на уровне посла Грузии, который работает в Украине, и на уровне разговоров между нашими Кабинетами министров, на уровне разговоров премьеров — мы все будем этим заниматься», — заявил Зеленский.

Однако напомним, что в Грузии заявили, что экстрадиция Саакашвили в Украину невозможна.