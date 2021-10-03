По требованию посла Армении в США разогнали митинг сторонников оккупации Карабаха

3 октября, 12:33


Сайт армянского националистического движения АРФ «Дашнакцутюн» сообщил сегодня, что посол Армении в США Лилит Макунц потребовала от полиции разогнать митинг, устроенный молодыми американскими дашнаками напротив посольства.

Митинг начался во время проведения в армянском посольстве в Вашингтоне мероприятия в честь 30-летия независимости Армении. Дашнаки развернули плакаты с требованием назначить в США компетентного посла вместо Лилит Макунц и подняли «флаги» фейкового режима «НКР», созданного Ереваном на землях Азербайджана, передает  портал «Вестник Кавказа».

Также они заявили, что празднование юбилея независимости оскорбляет их. Армянские дипломаты попытались уговорить их уйти, но дашнаки отказались, сославшись на то, что они не нарушают американские законы.

После этого Лилит Макунц вызвала полицию, и та разогнала митинг, хотя полицейские и признали, что дашнаки не нарушили никаких законов США.

﻿

Учения Ирана: вертолеты открыли огонь по собственным позициям, есть жертвы

3 октября, 02:53

По меньшей мере 3 иранских солдата погибли после того, как иранские ударные вертолеты AH-1 Super Cobra открыли огонь по их собственным позициям.

Об этом сообщили иранские телеграм-каналы.

Отметим, сухопутные войска Ирана начали 1 октября новые учения на северо-западе страны, у границ с Азербайджаном.