Пхеньян обвинил Совбез ООН нарушении суверенитета страны

В МИД КНДР осудили заседание Совета Безопасности ООН по пускам северокорейских ракет, заявив, что этот орган всемирной организации нарушает суверенитет страны. Заседание СБ ООН состоялось 1 октября и проходило в закрытом формате. Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство КНДР (ЦТАК).

Представитель северокорейского МИД Чо Чхоль Су сообщил, что пуски проводились на территории КНДР и не представляли опасности для соседних стран.

«Как всегда, проведённые нами испытания оружия были осуществлены на территории нашей страны, в нашем воздушном пространстве, в наших территориальных водах и в открытом море, они не представляли никакой угрозы для безопасности соседних стран», — заявил дипломат.

Кроме того, Пхеньян обвинил Совбез ООН в двойных стандартах, отметив, что во всемирной организации не осуждают частые широкомасштабные военные учения США и их союзников.

Чо Чхоль Су также подчеркнул, что Пхеньян никогда не признавал резолюции СБ ООН, которые серьёзно ущемляют развитие суверенного государства и его право на самооборону.

Утром 28 сентября военные КНДР произвели очередной ракетный запуск. Предполагается, что это была ракета малой дальности, пуски которых не запрещены резолюциями ООН. Однако в Японии заявили, что в Северной Корее была запущена баллистическая ракета.