Во Франции с 1950 года до 3,2 тыс. подозреваемых в растлении детей были связаны с церковью



Французская Независимая комиссия по расследованию сексуальных преступлений в лоне церкви (Ciase) выявила, что в стране с 1950 года было от 2,9 тыс. до 3,2 тыс. священников и других религиозных католических деятелей, связанных с растлением детей. Об этом в воскресенье сообщило Agence France-Presse (AFP) со ссылкой на главу комиссии Жан-Марка Сове.

«Это минимальная оценка», — отметил Сове. По его словам, эти цифры основаны на анализе переписи и данных полицейских, церковных, судебных и других архивов, а также на свидетельских показаниях, полученных комиссией. Всего с 1950 года в католических церквях служили или работали более 115 тыс. человек.

Ciase была создана в 2018 году по требованию жертв педофилии. Ее окончательный доклад должен быть представлен на следующей неделе. В своем промежуточном документе в марте комиссия указывала, что около 10 тыс. детей могли стать жертвами преступлений на сексуальной почве, совершенных служителями церкви во Франции с 1950 года.

В марте 2021 года епископы Франции одобрили на своем совещании резолюцию, в которой заявили о готовности церкви нести ответственность за случаи педофилии среди священников.