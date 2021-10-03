Китай направил 39 самолетов к акватории Тайваня

3 октября, 10:54


Военно-воздушные силы (ВВС) Народно-освободительной армии Китая (НОАК) 2 октября опять предприняли массовый вылет к акватории Тайваня, поставив новый рекорд. Как сообщило в воскресенье Центральное информационное агентство Тайваня, в общей сложности в маневре участвовали 39 самолетов.

Днем ранее тайваньская газета «Цзыю шибао» проинформировала, что 1 октября военная авиация КНР совершила облет акватории к юго-востоку от острова, пройдя над проливом Баши. Количество поднятых в воздух самолетов НОАК тогда составило 38 единиц.

По данным оборонного ведомства Тайваня, на этот раз в операции в дневное время участвовали 14 многоцелевых истребителей J-16 и четыре Су-30, а также два разведчика Y-8. В темное время суток над прилегающей к острову акваторией были замечены еще 19 боевых машин: 12 J-16, шесть Су-30 и один самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления KJ-500.

Как и в прошлый раз, тайваньские ВВС задействовали авиацию и прочую технику, чтобы отслеживать перемещение самолетов НОАК.

﻿

Учения Ирана: вертолеты открыли огонь по собственным позициям, есть жертвы

3 октября, 02:53

По меньшей мере 3 иранских солдата погибли после того, как иранские ударные вертолеты AH-1 Super Cobra открыли огонь по их собственным позициям.

Об этом сообщили иранские телеграм-каналы.

Отметим, сухопутные войска Ирана начали 1 октября новые учения на северо-западе страны, у границ с Азербайджаном.