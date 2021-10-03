Выявлена еще одна особенность COVID-штаммов



Ученые из Национального института здоровья США (NIH) провели исследование, по результатам которого заявили, что варианты коронавируса активнее передаются воздушно-капельным путем, чем исходящий тип вируса. Об этом в ночь на воскресенье, 2 октября, пишет газета The New York Times.

Отмечается, что в ходе эксперимента исследователи сравнили штамм Альфа и изначальную версию COVID-19. Для этого они поместили хомяков в трубы разной длины.

В результате, по словам ученых, Альфа показал в два раза большую эффективность в передаче воздушно-капельным путем и распространялся на большие расстояния, чем обычный коронавирус. Таким образом, утверждают эксперты, для заражения «британским» вариантом необходима меньшая доза инфекции.

В связи с этим исследователи допускают, что самый распространенный в мире Дельта-штамм может передаваться еще лучше, чем Альфа.

«Это исследование по-настоящему показывает, что вирус эволюционирует, чтобы стать более эффективным в передаче по воздуху. Я бы не удивилась, если бы в случае с Дельтой данный фактор был бы еще выше», — отметила вирусолог Линси Марр.

Основываясь на результатах эксперимента, ученые призывают носить в людных местах маски с более высоким уровнем защиты и плотным прилеганием к дыхательным органам. Это касается и полностью вакцинированных лиц.