Facebook могут предъявить обвинения в содействии «штурма Капитолия»



Бывший сотрудник компании Facebook намерен озвучить обвинения против корпорации.

Как сообщает агентство ТАСС с ссылкой на американские СМИ, некие сенсационные заявления будут сделаны в эфире CBS.

При этом сами сотрудники CBS якобы намерены поспорить с сотрудником корпорации — они будут утверждать, что Facebook не потворствовала беспорядкам, а наоборот — пыталась их купировать и сбавить градус напряжения в обществе.

Отметим, что речи об уголовном преследовании компании не идет — представителей компании не вызывали даже в качестве свидетелей.

Напомним, 6 января сторонники Трампа вышли на демонстрацию в Вашингтоне, протестуя против итогов голосования.

Они штурмовали Капитолий и прервали заседание конгресса, на котором планировалось утвердить результаты выборов и победу Джо Байдена. Правоохранители применили против протестующих светошумовые гранаты и слезоточивый газ. Жертвами беспорядков стали пять человек.