Facebook могут предъявить обвинения в содействии «штурма Капитолия»

3 октября, 09:05


Бывший сотрудник компании Facebook намерен озвучить обвинения против корпорации.

Как сообщает агентство ТАСС с ссылкой на американские СМИ, некие сенсационные заявления будут сделаны в эфире CBS.

При этом сами сотрудники CBS якобы намерены поспорить с сотрудником корпорации — они будут утверждать, что Facebook не потворствовала беспорядкам, а наоборот — пыталась их купировать и сбавить градус напряжения в обществе.

Отметим, что речи об уголовном преследовании компании не идет — представителей компании не вызывали даже в качестве свидетелей.

Напомним, 6 января сторонники Трампа вышли на демонстрацию в Вашингтоне, протестуя против итогов голосования.

Они штурмовали Капитолий и прервали заседание конгресса, на котором планировалось утвердить результаты выборов и победу Джо Байдена. Правоохранители применили против протестующих светошумовые гранаты и слезоточивый газ. Жертвами беспорядков стали пять человек.

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«По заказу Путина»: Саакашвили написал письмо из тюрьмы

2 октября, 11:04

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, находящийся в исправительном учреждении №12 в городе Рустави, обратился к своим сторонникам с письмом.

«Мои дорогие соратники и мой грузинский народ. Когда я уезжал из Киева и приехал сюда, я знал, что, скорее всего, меня арестуют по сфабрикованным, ложным приговорам, вынесенным по приказу Путина. Ни одна страна в мире, кроме России, не признает этот приговор, но я все же приехал, потому что верю в свою страну и в каждого из вас. Я хочу попросить вас всех пойти на выборы, чтобы ни один голос не был потерян, а после этого мы должны вместе защищать результаты референдума.

Моя свобода и, что более важно, свобода Грузии полностью зависит от ваших действий и боеспособности. От этого также зависит международная поддержка. Пожалуйста, не сомневайтесь и верьте, что наша победа в наших руках, я люблю вас, ваш верный Михаил Саакашвили», — написал политик.