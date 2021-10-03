Центризбирком Грузии обнародовал предварительные данные выборов

3 октября, 08:50


Правящая в Грузии партия «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» набирает 48,56% голосов на местных выборах по пропорциональным спискам, у оппозиционного «Единого национального движения», основанного экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили, — 31,23% голосов.

Об этом свидетельствуют данные ЦИК после подсчета голосов с 38,63% участков.

По данным Центризбиркома, на третьем месте идет партия экс-премьера Георгия Гахарии «За Грузию», у которой 6,87% голосов.

Что касается выборов мэра Тбилиси, то на них после обработки голосов с 41,61% участков лидирует действующий глава города Каха Каладзе, набрав 45,5% голосов. У его главного оппонента, председателя ЕНД Ники Мелии — 34,13%. На третьем месте идет Гахария с 8,97% голосов. Если ни один из кандидатов не наберет более 50% голосов после подсчета данных со всех участков, в столице будет назначен второй тур выборов с участием двух основных кандидатов.

В Грузии в субботу состоялись муниципальные выборы. Гражданам предстояло избрать депутатов городских и районных собраний, а также мэров 64 муниципалитетов, в том числе Тбилиси. Городские и районные собрания в Грузии комплектуются по смешанной системе: пропорциональной и мажоритарной. Проходной барьер для тбилисского горсовета составляет 2,5%, для остальных муниципалитетов — 3%. Всего в выборах принимали участие 43 партии. Явка по данным ЦИК на момент закрытия участков составила 51,92%.

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«По заказу Путина»: Саакашвили написал письмо из тюрьмы

2 октября, 11:04

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, находящийся в исправительном учреждении №12 в городе Рустави, обратился к своим сторонникам с письмом.

«Мои дорогие соратники и мой грузинский народ. Когда я уезжал из Киева и приехал сюда, я знал, что, скорее всего, меня арестуют по сфабрикованным, ложным приговорам, вынесенным по приказу Путина. Ни одна страна в мире, кроме России, не признает этот приговор, но я все же приехал, потому что верю в свою страну и в каждого из вас. Я хочу попросить вас всех пойти на выборы, чтобы ни один голос не был потерян, а после этого мы должны вместе защищать результаты референдума.

Моя свобода и, что более важно, свобода Грузии полностью зависит от ваших действий и боеспособности. От этого также зависит международная поддержка. Пожалуйста, не сомневайтесь и верьте, что наша победа в наших руках, я люблю вас, ваш верный Михаил Саакашвили», — написал политик.