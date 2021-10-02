Байден назвал 700 тысяч умерших от COVID-19 напоминанием к вакцинации

Президент США Джо Байден призвал соотечественников вакцинироваться, его заявление опубликовано в связи с отметкой в 700 тысяч умерших в стране от коронавируса.

«Ошеломляющие цифры потерь служат очередным напоминанием того, как важно привиться. Вакцинация безопасна, бесплатна и проста», — заявил президент

США продолжают лидировать в мире по числу умерших от коронавируса.