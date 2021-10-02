Подтверждены новые побочные эффекты вакцин J&J и AstraZeneca

Европейский регулятор подтвердил новые побочные эффекты вакцин J&J и AstraZeneca.

Речь идет о венозной тромбоэмболии и иммунной тромбоцитопении.

После вакцинации от коронавируса препаратами Johnson & Johnson и AstraZeneca в редких случаях появляется иммунная тромбоцитопения. Кроме того, венозная тромбоэмболия является редкой побочной реакцией на препарат Johnson & Johnson. Эту информацию подтвердил Европейский медицинский регулятор, передает «Интерфакс» со ссылкой на Государственное агентство лекарств Латвии.

При этом европейский регулятор подчеркнул, что преимущества от введения вакцин против COVID-19 превышают возможные риски.