«Талибан» отправил батальон смертников к границе с Китаем и Таджикистаном

2 октября, 23:46

Движение «Талибан» направило к границам специальный «батальон смертников», он расположится в провинции Бадахшан, на северо-восточных рубежах Афганистана. Об этом сообщает Khaama Press со ссылкой на заместителя губернатора провинции Нисара Ахмада Ахмади.

Он рассказал, что батальон будет также использоваться «Талибаном» для атак на силы безопасности предыдущего правительства Афганистана.

Батальон получил название «Лашкар-э-Мансури», или «Армия Мансура». Провинция Бадахшан, куда выслан спецотряд, находится у границ с Пакистаном, Таджикистаном и Китаем.

«Без [него] поражение США было бы невозможно. Эти храбрые люди носят взрывоопасные жилеты и уничтожают базы США в Афганистане. Это люди, буквально не знающие страха», — сказал Ахмади.

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«По заказу Путина»: Саакашвили написал письмо из тюрьмы

2 октября, 11:04

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, находящийся в исправительном учреждении №12 в городе Рустави, обратился к своим сторонникам с письмом.

«Мои дорогие соратники и мой грузинский народ. Когда я уезжал из Киева и приехал сюда, я знал, что, скорее всего, меня арестуют по сфабрикованным, ложным приговорам, вынесенным по приказу Путина. Ни одна страна в мире, кроме России, не признает этот приговор, но я все же приехал, потому что верю в свою страну и в каждого из вас. Я хочу попросить вас всех пойти на выборы, чтобы ни один голос не был потерян, а после этого мы должны вместе защищать результаты референдума.

Моя свобода и, что более важно, свобода Грузии полностью зависит от ваших действий и боеспособности. От этого также зависит международная поддержка. Пожалуйста, не сомневайтесь и верьте, что наша победа в наших руках, я люблю вас, ваш верный Михаил Саакашвили», — написал политик.