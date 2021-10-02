Алжир отозвал посла во Франции

2 октября, 23:01

Посол Алжира во Франции отозван для консультаций. Об этом со ссылкой на администрацию президента страны сообщило в субботу информационное агентство Algеrie Presse Service.

По какой именно причине алжирские власти пошли на такой шаг, оно не уточнило, отметив лишь, что полный текст заявления на данный счет будет опубликован позднее.

Между тем дипломатический демарш североафриканской республики происходит на фоне кризиса, вызванного решением Парижа вдвое сократить количество выдаваемых алжирцам виз. О таком решении, которое затрагивает и Марокко, 29 сентября объявил глава МВД Франции Жеральд Дарманен. Директива также касается Туниса, однако выдача виз его гражданам уменьшается на 30%. Как пояснил руководитель внешнеполитического ведомства, такие меры вводятся, чтобы побудить эти страны принимать назад своих граждан, среди которых встречаются радикальные исламисты.

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«По заказу Путина»: Саакашвили написал письмо из тюрьмы

2 октября, 11:04

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, находящийся в исправительном учреждении №12 в городе Рустави, обратился к своим сторонникам с письмом.

«Мои дорогие соратники и мой грузинский народ. Когда я уезжал из Киева и приехал сюда, я знал, что, скорее всего, меня арестуют по сфабрикованным, ложным приговорам, вынесенным по приказу Путина. Ни одна страна в мире, кроме России, не признает этот приговор, но я все же приехал, потому что верю в свою страну и в каждого из вас. Я хочу попросить вас всех пойти на выборы, чтобы ни один голос не был потерян, а после этого мы должны вместе защищать результаты референдума.

Моя свобода и, что более важно, свобода Грузии полностью зависит от ваших действий и боеспособности. От этого также зависит международная поддержка. Пожалуйста, не сомневайтесь и верьте, что наша победа в наших руках, я люблю вас, ваш верный Михаил Саакашвили», — написал политик.