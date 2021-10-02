Трамп раскрыл, какой вакциной от COVID-19 он привился

Бывший президент США Дональд Трамп впервые рассказал, какой вакциной от COVID-19 он привился.

«Ну, меня привили Pfizer, но я был бы очень рад любой из них (вакцин)», — сказал политик в интервью интернет-порталу Yahoo Finance.

При этом бывший глава Белого дома допустил, что может ревакцинироваться.