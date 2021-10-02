Стало известно о сроках признания ВОЗ российской вакцины «Спутник V»

2 октября, 22:30

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) может признать российскую вакцину против коронавируса «Спутник V» через 1-2 месяца. О таких сроках заявил глава аргентинской фармкомпании Richmond Laboratories Марсело Фигейрас, сообщается в Telegram-канале Russia Today.

«Согласно имеющейся у нас информации, утверждение неизбежно через 1-2 месяца. Ни безопасность, ни эффективность вакцины не поставлены на карту», — заявил бизнесмен. Он также заверил, что препарат российского производства был проверен «на сотнях миллионов людей».

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«По заказу Путина»: Саакашвили написал письмо из тюрьмы

2 октября, 11:04

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, находящийся в исправительном учреждении №12 в городе Рустави, обратился к своим сторонникам с письмом.

«Мои дорогие соратники и мой грузинский народ. Когда я уезжал из Киева и приехал сюда, я знал, что, скорее всего, меня арестуют по сфабрикованным, ложным приговорам, вынесенным по приказу Путина. Ни одна страна в мире, кроме России, не признает этот приговор, но я все же приехал, потому что верю в свою страну и в каждого из вас. Я хочу попросить вас всех пойти на выборы, чтобы ни один голос не был потерян, а после этого мы должны вместе защищать результаты референдума.

Моя свобода и, что более важно, свобода Грузии полностью зависит от ваших действий и боеспособности. От этого также зависит международная поддержка. Пожалуйста, не сомневайтесь и верьте, что наша победа в наших руках, я люблю вас, ваш верный Михаил Саакашвили», — написал политик.