Стало известно о сроках признания ВОЗ российской вакцины «Спутник V»

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) может признать российскую вакцину против коронавируса «Спутник V» через 1-2 месяца. О таких сроках заявил глава аргентинской фармкомпании Richmond Laboratories Марсело Фигейрас, сообщается в Telegram-канале Russia Today.
«Согласно имеющейся у нас информации, утверждение неизбежно через 1-2 месяца. Ни безопасность, ни эффективность вакцины не поставлены на карту», — заявил бизнесмен. Он также заверил, что препарат российского производства был проверен «на сотнях миллионов людей».