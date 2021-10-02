В Дербенте реконструируют здание Азербайджанского государственного драмтеатра

Работы по реконструкции здания Азербайджанского государственного драматического театра начались в Дербенте.

Об этом ТАСС сообщили в администрации Дербента.

«Власти Дербента приступили к реконструкции здания Азербайджанского государственного драматического театра. Сегодня глава города Рустамбек Пирмагомедов проинспектировал начало работ по реконструкции объекта. В 2020 году власти Дагестана передали земельный участок вместе с недостроенным зданием театра администрации Дербента», — сказал собеседник агентства.

По его словам, существующее в настоящее время строение будет снесено из-за допущенных нарушений при его строительстве, после чего возведут новое.

«Историческая часть — главный вход со стороны улицы Ленина — не подвергся разрушению при первой реконструкции, его решено сохранить. В новый проект также вошли некоторые фрагменты прежнего здания — основание и колоны», — добавили в городской администрации.

«При оснащении здания театра необходимо советоваться с руководителем театра, поскольку в будущем им эксплуатировать этот объект», — цитирует слова главы Дербента его пресс-служба.

Как рассказали в пресс-службе администрации Дербента, директор театра Фирдоуси Аскеров сообщил, что над разработкой концептуального предложения работали специалисты проектно-строительной компании Project City Group.

«Мы рассматривали много вариантов и выбрали один из лучших, который устроил нас, проектировщиков и тех, кто закладывал этот проект»- сказал Аскеров.

Площадь территории в границах проектирования составляет 2 121,8 кв. м. «Сцена и зрительный зал будут оснащены современным оборудованием. В здании предусмотрен пандус для маломобильных групп населения. Для доступа в зрительный зал установлен пристенный подъемник. На втором этаже предусмотрены холлы для VIP-гостей», — уточняется в сообщении. В проекте также предусмотрен кинотеатр.

Отметим, что Азербайджанский государственный драматический театр был создан в Дагестане в начале XX века как любительский. Статус государственного театру присвоили в 1998 году.