Тюрки-уйгуры организовали акцию протеста в Вашингтоне

2 октября, 22:00

Тюрки-уйгуры организовали в Вашингтоне акцию протеста против политики ущемления прав нацменьшинств в Китае.

Акция, приуроченная ко Дню образования КНР, прошла у памятника Линкольну в американской столице, передает «Анадолу».

Демонстранты несли в руках синие зонты и скандировали лозунги: «Нет геноциду», «Справедливость сейчас», «Услышьте голоса уйгуров».

Участники акции призвали власти США и международное сообщество оказать давление на Пекин.

Член Конгресса США Вики Хартцлер, обращаясь к участника акции, заявила, что американские компании должны перестать сотрудничать с Синьцзян-Уйгурским автономным районом Китая.

Известный адвокат Том Суоззи, в свою очередь, заявил, что всеми силами поддерживает тюрок-уйгуров.

Член Международной комиссии по свободе религии Нури Туркел также отметил, что мировое сообщество должно выступить против геноцида уйгуров в Китае.

Уйгурская активистка Рабиа Кадир обратилась к Конгрессу и властям США с призывом оказать поддержку тюркам-уйгурам.

Аналогичная акция прошла в британской столице.

Тюрки-уйгуры, тибетцы и выходцы из Гонконга организовали в центре Лондона акцию протеста. Участники акции осудили давление Пекина на национальные меньшинства и нарушение прав человека в КНР.

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«По заказу Путина»: Саакашвили написал письмо из тюрьмы

2 октября, 11:04

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, находящийся в исправительном учреждении №12 в городе Рустави, обратился к своим сторонникам с письмом.

«Мои дорогие соратники и мой грузинский народ. Когда я уезжал из Киева и приехал сюда, я знал, что, скорее всего, меня арестуют по сфабрикованным, ложным приговорам, вынесенным по приказу Путина. Ни одна страна в мире, кроме России, не признает этот приговор, но я все же приехал, потому что верю в свою страну и в каждого из вас. Я хочу попросить вас всех пойти на выборы, чтобы ни один голос не был потерян, а после этого мы должны вместе защищать результаты референдума.

Моя свобода и, что более важно, свобода Грузии полностью зависит от ваших действий и боеспособности. От этого также зависит международная поддержка. Пожалуйста, не сомневайтесь и верьте, что наша победа в наших руках, я люблю вас, ваш верный Михаил Саакашвили», — написал политик.