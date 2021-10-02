Тюрки-уйгуры организовали акцию протеста в Вашингтоне

Тюрки-уйгуры организовали в Вашингтоне акцию протеста против политики ущемления прав нацменьшинств в Китае.

Акция, приуроченная ко Дню образования КНР, прошла у памятника Линкольну в американской столице, передает «Анадолу».

Демонстранты несли в руках синие зонты и скандировали лозунги: «Нет геноциду», «Справедливость сейчас», «Услышьте голоса уйгуров».

Участники акции призвали власти США и международное сообщество оказать давление на Пекин.

Член Конгресса США Вики Хартцлер, обращаясь к участника акции, заявила, что американские компании должны перестать сотрудничать с Синьцзян-Уйгурским автономным районом Китая.

Известный адвокат Том Суоззи, в свою очередь, заявил, что всеми силами поддерживает тюрок-уйгуров.

Член Международной комиссии по свободе религии Нури Туркел также отметил, что мировое сообщество должно выступить против геноцида уйгуров в Китае.

Уйгурская активистка Рабиа Кадир обратилась к Конгрессу и властям США с призывом оказать поддержку тюркам-уйгурам.

Аналогичная акция прошла в британской столице.

Тюрки-уйгуры, тибетцы и выходцы из Гонконга организовали в центре Лондона акцию протеста. Участники акции осудили давление Пекина на национальные меньшинства и нарушение прав человека в КНР.