В Турции прошли первые испытания дронов, работающих в режиме «роя»

Турецкая оборонная компания HAVELSAN завершила первый этап испытаний нового беспилотного летательного аппарата BAHA, разработанного на основе концепции «цифрового подразделения» и способного совершать вертикальные взлет и посадку.

Заместитель гендиректора HAVELSAN Мухиттин Солмаз сообщил «Анадолу», что за тестированием нового БПЛА наблюдали и представители оборонных структур.

«Результаты тестирования и пожелания заказчиков будут взяты за основу с целью дальнейшего совершенствования беспилотника. Новый этап полевых испытаний намечен на начало 2022 года», — сообщил он.

Вес БПЛА BAHA составляет 30 кг. Беспилотник может нести полезный груз весом в 5 кг.

Беспилотник BAHA выполняет задачи и в облачную погоду, в том числе в автономном режиме, а алгоритм «роя» позволяет задействовать несколько БПЛА одновременно в связке.

Замгендиректора оборонной компании отметил, что тестирование беспилотника проводилось в приграничной зоны в различных условиях местности.

Расчетная высота работы беспилотника — 7500 футов, а при поддержке наземной станции дрон BAHA может летать на расстояние до 10 км.

«BAHA разработан с целью проведения разведки и наблюдения. Для управления многими беспилотника одновременно достаточно одного оператора. Наша цель – протестировать 20-30 БПЛА в одновременном режиме. Надеемся на успех алгоритма «роя» уже в середине 2022 года», — отметил он.