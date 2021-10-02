Забронированное Саакашвили место на рейсе Киев — Тбилиси осталось свободным

Место в самолете из Киева в Тбилиси в субботу, которое бронировал бывший президент Грузии Михаил Саакашвили для возвращения на родину, осталось свободным, передает корреспондент РИА Новости с борта лайнера.

Саакашвили 27 сентября заявил, что купил билет на самолет из Киева в Тбилиси на 2 октября — день выборов в местные органы власти. Он также опубликовал то, что назвал скриншотом билета. На нем обозначено, что Михаил Саакашвили и Гиули Аласания (так зовут его мать) полетят из киевского Борисполя в международный аэропорт Тбилиси рейсом PS 511 в 19.20 мск на местах 4F и 4E.

Как передает корреспондент агентства, свободным осталось и место, которое Саакашвили бронировал на имя своей матери. Это не единственные свободные места в самолете, но большинство мест заняты.

Стюардесса борта подтвердила, что Саакашвили должен был лететь именно этим рейсом. «Должен был лететь с нами. Но он уже в Грузии», — сказала она корреспонденту.

Представитель компании «Международные авиалинии Украины» на стойке регистрации сослалась на конфиденциальность и не смогла ответить, осталась ли бронь этих мест за Саакашвили или он отменил ее.