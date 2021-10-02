Забронированное Саакашвили место на рейсе Киев — Тбилиси осталось свободным

2 октября, 20:59

Место в самолете из Киева в Тбилиси в субботу, которое бронировал бывший президент Грузии Михаил Саакашвили для возвращения на родину, осталось свободным, передает корреспондент РИА Новости с борта лайнера.

Саакашвили 27 сентября заявил, что купил билет на самолет из Киева в Тбилиси на 2 октября — день выборов в местные органы власти. Он также опубликовал то, что назвал скриншотом билета. На нем обозначено, что Михаил Саакашвили и Гиули Аласания (так зовут его мать) полетят из киевского Борисполя в международный аэропорт Тбилиси рейсом PS 511 в 19.20 мск на местах 4F и 4E.

Как передает корреспондент агентства, свободным осталось и место, которое Саакашвили бронировал на имя своей матери. Это не единственные свободные места в самолете, но большинство мест заняты.

Стюардесса борта подтвердила, что Саакашвили должен был лететь именно этим рейсом. «Должен был лететь с нами. Но он уже в Грузии», — сказала она корреспонденту.

Представитель компании «Международные авиалинии Украины» на стойке регистрации сослалась на конфиденциальность и не смогла ответить, осталась ли бронь этих мест за Саакашвили или он отменил ее.

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«По заказу Путина»: Саакашвили написал письмо из тюрьмы

2 октября, 11:04

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, находящийся в исправительном учреждении №12 в городе Рустави, обратился к своим сторонникам с письмом.

«Мои дорогие соратники и мой грузинский народ. Когда я уезжал из Киева и приехал сюда, я знал, что, скорее всего, меня арестуют по сфабрикованным, ложным приговорам, вынесенным по приказу Путина. Ни одна страна в мире, кроме России, не признает этот приговор, но я все же приехал, потому что верю в свою страну и в каждого из вас. Я хочу попросить вас всех пойти на выборы, чтобы ни один голос не был потерян, а после этого мы должны вместе защищать результаты референдума.

Моя свобода и, что более важно, свобода Грузии полностью зависит от ваших действий и боеспособности. От этого также зависит международная поддержка. Пожалуйста, не сомневайтесь и верьте, что наша победа в наших руках, я люблю вас, ваш верный Михаил Саакашвили», — написал политик.