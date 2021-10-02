Депутат: Саакашвили продолжает голодовку и считает себя политзаключенным

2 октября, 20:44

Михаил Саакашвили продолжает голодовку и считает себя политическим заключенным, заявила в субботу журналистам после встречи с экс-президентом Грузии в тюрьме в Рустави депутат парламента, одна из лидеров партии «Единое национальное движение» Тина Бокучава.

«Я пыталась отговорить его от голодовки, но он заявил, что продолжит ее, так как является политическим заключенным», — сказала Бокучава.

Она сообщила, что в связи с высоким интересом она задала Саакашвили вопрос, как он пересек грузинскую границу. «Саакашвили заявил, что пересек грузинскую границу с соблюдением всех правил и процедур, однако о деталях не сообщил, посчитав, что это нецелесообразно», — сказала Бокучава.

﻿

«По заказу Путина»: Саакашвили написал письмо из тюрьмы

2 октября, 11:04

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, находящийся в исправительном учреждении №12 в городе Рустави, обратился к своим сторонникам с письмом.

«Мои дорогие соратники и мой грузинский народ. Когда я уезжал из Киева и приехал сюда, я знал, что, скорее всего, меня арестуют по сфабрикованным, ложным приговорам, вынесенным по приказу Путина. Ни одна страна в мире, кроме России, не признает этот приговор, но я все же приехал, потому что верю в свою страну и в каждого из вас. Я хочу попросить вас всех пойти на выборы, чтобы ни один голос не был потерян, а после этого мы должны вместе защищать результаты референдума.

Моя свобода и, что более важно, свобода Грузии полностью зависит от ваших действий и боеспособности. От этого также зависит международная поддержка. Пожалуйста, не сомневайтесь и верьте, что наша победа в наших руках, я люблю вас, ваш верный Михаил Саакашвили», — написал политик.