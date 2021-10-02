Депутат: Саакашвили продолжает голодовку и считает себя политзаключенным

Михаил Саакашвили продолжает голодовку и считает себя политическим заключенным, заявила в субботу журналистам после встречи с экс-президентом Грузии в тюрьме в Рустави депутат парламента, одна из лидеров партии «Единое национальное движение» Тина Бокучава.

«Я пыталась отговорить его от голодовки, но он заявил, что продолжит ее, так как является политическим заключенным», — сказала Бокучава.

Она сообщила, что в связи с высоким интересом она задала Саакашвили вопрос, как он пересек грузинскую границу. «Саакашвили заявил, что пересек грузинскую границу с соблюдением всех правил и процедур, однако о деталях не сообщил, посчитав, что это нецелесообразно», — сказала Бокучава.