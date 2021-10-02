СМИ: Суд в Черногории направил Исмаилова в экстрадиционный изолятор для дальнейшей выдачи России

Судья Высшего суда в Подгорице направил в экстрадиционный изолятор задержанного в Черногории предпринимателя Тельмана Исмаилова, защита задержанного категорически против его выдачи РФ, сообщает издание Vijesti.
По информации издания, судья Высшего суда в Подгорице Владимир Новович постановил направить Исмаилова в экстрадиционный изолятор для дальнейшей выдачи России.
Адвокат Исмаилова Милош Вуксанович прокомментировал это решение, назвав бизнесмена «школьным примером политических и экономических гонений со стороны РФ, о чем подготовлена объемная документация, которая будет подана в процессе по запросу на политическое убежище». «Факт запроса на убежище исключает опасность бегства, на которой настаивают в решении о помещении под стражу», — заявил порталу защитник.