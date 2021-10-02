СМИ: Суд в Черногории направил Исмаилова в экстрадиционный изолятор для дальнейшей выдачи России

2 октября, 20:30

Судья Высшего суда в Подгорице направил в экстрадиционный изолятор задержанного в Черногории предпринимателя Тельмана Исмаилова, защита задержанного категорически против его выдачи РФ, сообщает издание Vijesti.

По информации издания, судья Высшего суда в Подгорице Владимир Новович постановил направить Исмаилова в экстрадиционный изолятор для дальнейшей выдачи России.

Адвокат Исмаилова Милош Вуксанович прокомментировал это решение, назвав бизнесмена «школьным примером политических и экономических гонений со стороны РФ, о чем подготовлена объемная документация, которая будет подана в процессе по запросу на политическое убежище». «Факт запроса на убежище исключает опасность бегства, на которой настаивают в решении о помещении под стражу», — заявил порталу защитник.

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«По заказу Путина»: Саакашвили написал письмо из тюрьмы

2 октября, 11:04

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, находящийся в исправительном учреждении №12 в городе Рустави, обратился к своим сторонникам с письмом.

«Мои дорогие соратники и мой грузинский народ. Когда я уезжал из Киева и приехал сюда, я знал, что, скорее всего, меня арестуют по сфабрикованным, ложным приговорам, вынесенным по приказу Путина. Ни одна страна в мире, кроме России, не признает этот приговор, но я все же приехал, потому что верю в свою страну и в каждого из вас. Я хочу попросить вас всех пойти на выборы, чтобы ни один голос не был потерян, а после этого мы должны вместе защищать результаты референдума.

Моя свобода и, что более важно, свобода Грузии полностью зависит от ваших действий и боеспособности. От этого также зависит международная поддержка. Пожалуйста, не сомневайтесь и верьте, что наша победа в наших руках, я люблю вас, ваш верный Михаил Саакашвили», — написал политик.