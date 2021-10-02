Невеста погибла при взрыве на свадьбе в Афганистане

В ходе свадебной церемонии в афганской провинции Джаузджан произошел взрыв, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на осведомленный источник.
Во время церемонии сработало взрывное устройство. В результате взрыва погибла невеста, несколько гостей получили ранения.
Другие подробности инцидента не приводятся.
Первые теракты в Афганистане при власти «Талибана» произошли 26 августа. Рядом с кабульским аэропортом прогремели два взрыва, ответственность за которые взяла на себя местная группировка «Исламского государства» — «Вилаят Хорасан». В результате более 200 человек погибли, среди них – 13 американских морпехов.