Невеста погибла при взрыве на свадьбе в Афганистане

2 октября, 19:58

В ходе свадебной церемонии в афганской провинции Джаузджан произошел взрыв, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на осведомленный источник.

Во время церемонии сработало взрывное устройство. В результате взрыва погибла невеста, несколько гостей получили ранения.

Другие подробности инцидента не приводятся.

Первые теракты в Афганистане при власти «Талибана» произошли 26 августа. Рядом с кабульским аэропортом прогремели два взрыва, ответственность за которые взяла на себя местная группировка «Исламского государства» — «Вилаят Хорасан». В результате более 200 человек погибли, среди них – 13 американских морпехов.

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«По заказу Путина»: Саакашвили написал письмо из тюрьмы

2 октября, 11:04

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, находящийся в исправительном учреждении №12 в городе Рустави, обратился к своим сторонникам с письмом.

«Мои дорогие соратники и мой грузинский народ. Когда я уезжал из Киева и приехал сюда, я знал, что, скорее всего, меня арестуют по сфабрикованным, ложным приговорам, вынесенным по приказу Путина. Ни одна страна в мире, кроме России, не признает этот приговор, но я все же приехал, потому что верю в свою страну и в каждого из вас. Я хочу попросить вас всех пойти на выборы, чтобы ни один голос не был потерян, а после этого мы должны вместе защищать результаты референдума.

Моя свобода и, что более важно, свобода Грузии полностью зависит от ваших действий и боеспособности. От этого также зависит международная поддержка. Пожалуйста, не сомневайтесь и верьте, что наша победа в наших руках, я люблю вас, ваш верный Михаил Саакашвили», — написал политик.