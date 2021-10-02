В Грузии на избирательном участке ранили члена Лейбористской партии

2 октября, 19:45

Член Лейбористской партии Грузии получил ранение ножом от представителя правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» на одном из избирательных участков в городе Марнеули на юге Грузии. Об этом говорится в опубликованном в субботу сообщении Лейбористской партии в Facebook.

«Противостояние в Марнеули. Член «Грузинской мечты» ранил ножом члена Лейбористской партии», — сказано в сообщении.

Причины инцидента выясняются. В МВД не комментировали случившееся. Информации о задержанных также нет.

В Грузии в субботу проходят муниципальные выборы. Избирательные участки открылись в 08:00 по местному времени (07:00 мск). Жителям республики предстоит выбрать депутатов городских и районных собраний, а также мэров 64 муниципалитетов, в том числе Тбилиси. Городские и районные собрания в Грузии комплектуются по смешанной системе: пропорциональной и мажоритарной. Проходной барьер для тбилисского горсовета составляет 2,5%, для остальных муниципалитетов — 3%. Всего в выборах принимают участие 43 партии.

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«По заказу Путина»: Саакашвили написал письмо из тюрьмы

2 октября, 11:04

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, находящийся в исправительном учреждении №12 в городе Рустави, обратился к своим сторонникам с письмом.

«Мои дорогие соратники и мой грузинский народ. Когда я уезжал из Киева и приехал сюда, я знал, что, скорее всего, меня арестуют по сфабрикованным, ложным приговорам, вынесенным по приказу Путина. Ни одна страна в мире, кроме России, не признает этот приговор, но я все же приехал, потому что верю в свою страну и в каждого из вас. Я хочу попросить вас всех пойти на выборы, чтобы ни один голос не был потерян, а после этого мы должны вместе защищать результаты референдума.

Моя свобода и, что более важно, свобода Грузии полностью зависит от ваших действий и боеспособности. От этого также зависит международная поддержка. Пожалуйста, не сомневайтесь и верьте, что наша победа в наших руках, я люблю вас, ваш верный Михаил Саакашвили», — написал политик.