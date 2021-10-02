Украинские СМИ рассказали о «слепоте» российского «Циркона»

2 октября, 18:45

Россия в ответ на испытания американского гиперзвукового оружия оперативно отчиталась о завершении летно-конструкторских тестов «слепой» ракеты «Циркон», утверждает украинская информационно-консалтинговая компания Defense Express.

«Информация об успешных испытаниях российской ракеты появилась через день после того, как американцы отчитались об успехе с собственным проектом гиперзвукового оружия», — рассказывается в публикации.

Согласно компании, после второго испытания «Циркона», состоявшегося в ноябре 2020 года, российская сторона показала видео тестов, которое, в отличие от ролика первого теста, не сопроводила описанием с фразой «прямое попадание», что «побуждает на определенные выводы».

﻿

«По заказу Путина»: Саакашвили написал письмо из тюрьмы

2 октября, 11:04

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, находящийся в исправительном учреждении №12 в городе Рустави, обратился к своим сторонникам с письмом.

«Мои дорогие соратники и мой грузинский народ. Когда я уезжал из Киева и приехал сюда, я знал, что, скорее всего, меня арестуют по сфабрикованным, ложным приговорам, вынесенным по приказу Путина. Ни одна страна в мире, кроме России, не признает этот приговор, но я все же приехал, потому что верю в свою страну и в каждого из вас. Я хочу попросить вас всех пойти на выборы, чтобы ни один голос не был потерян, а после этого мы должны вместе защищать результаты референдума.

Моя свобода и, что более важно, свобода Грузии полностью зависит от ваших действий и боеспособности. От этого также зависит международная поддержка. Пожалуйста, не сомневайтесь и верьте, что наша победа в наших руках, я люблю вас, ваш верный Михаил Саакашвили», — написал политик.