Украинские СМИ рассказали о «слепоте» российского «Циркона»

Россия в ответ на испытания американского гиперзвукового оружия оперативно отчиталась о завершении летно-конструкторских тестов «слепой» ракеты «Циркон», утверждает украинская информационно-консалтинговая компания Defense Express.

«Информация об успешных испытаниях российской ракеты появилась через день после того, как американцы отчитались об успехе с собственным проектом гиперзвукового оружия», — рассказывается в публикации.

Согласно компании, после второго испытания «Циркона», состоявшегося в ноябре 2020 года, российская сторона показала видео тестов, которое, в отличие от ролика первого теста, не сопроводила описанием с фразой «прямое попадание», что «побуждает на определенные выводы».