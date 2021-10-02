В Афганистане создали батальон террористов-смертников

2 октября, 18:33

Заместитель губернатора провинции Бадахшан Нисар Ахмад Ахмади сообщил, что власти Афганистана создали эксклюзивный батальон террористов-смертников, который будет переброшен к границам страны. Его слова передает The Khaama Press.

По данным агентства, подразделение, в частности, будет направлено в северо-восточную провинцию Бадахшан, которая граничит с Таджикистаном и Китаем.

Людей, вошедших в батальон, Ахмади охарактеризовал как «буквально не знающие страха».

Ранее в Таджикистане оценили данные об обострении ситуации на границе с Афганистаном. По словам источника в Министерстве обороны республики, обстановка остается без изменений, никаких провокаций с афганской стороны также не наблюдается. Он уточнил, что скопление представителей радикального движения «Талибан» на границе также не отмечается.

При этом источник подчеркнул, что с момента захвата власти в Афганистане талибами все силовые и правоохранительные структуры республики были приведены в состояние повышенной боевой готовности.

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«По заказу Путина»: Саакашвили написал письмо из тюрьмы

2 октября, 11:04

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, находящийся в исправительном учреждении №12 в городе Рустави, обратился к своим сторонникам с письмом.

«Мои дорогие соратники и мой грузинский народ. Когда я уезжал из Киева и приехал сюда, я знал, что, скорее всего, меня арестуют по сфабрикованным, ложным приговорам, вынесенным по приказу Путина. Ни одна страна в мире, кроме России, не признает этот приговор, но я все же приехал, потому что верю в свою страну и в каждого из вас. Я хочу попросить вас всех пойти на выборы, чтобы ни один голос не был потерян, а после этого мы должны вместе защищать результаты референдума.

Моя свобода и, что более важно, свобода Грузии полностью зависит от ваших действий и боеспособности. От этого также зависит международная поддержка. Пожалуйста, не сомневайтесь и верьте, что наша победа в наших руках, я люблю вас, ваш верный Михаил Саакашвили», — написал политик.