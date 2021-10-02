В Афганистане создали батальон террористов-смертников

Заместитель губернатора провинции Бадахшан Нисар Ахмад Ахмади сообщил, что власти Афганистана создали эксклюзивный батальон террористов-смертников, который будет переброшен к границам страны. Его слова передает The Khaama Press.

По данным агентства, подразделение, в частности, будет направлено в северо-восточную провинцию Бадахшан, которая граничит с Таджикистаном и Китаем.

Людей, вошедших в батальон, Ахмади охарактеризовал как «буквально не знающие страха».

Ранее в Таджикистане оценили данные об обострении ситуации на границе с Афганистаном. По словам источника в Министерстве обороны республики, обстановка остается без изменений, никаких провокаций с афганской стороны также не наблюдается. Он уточнил, что скопление представителей радикального движения «Талибан» на границе также не отмечается.

При этом источник подчеркнул, что с момента захвата власти в Афганистане талибами все силовые и правоохранительные структуры республики были приведены в состояние повышенной боевой готовности.