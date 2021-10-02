Ким Чен Ына заподозрили в использовании двойника-дублера

2 октября, 16:45

После того как лидер Северной Кореи Ким Чен Ын начал появляться на публике сильно похудевшим, его заподозрили в использовании двойника. Об этом сообщает газета The Sun.

«Смена образа» главы КНДР ранее спровоцировала слухи о его тяжелой болезни. Однако теоретики заговора пошли дальше и после появления фотографий Ким Чен Ына с военного парада, начали заявлять о существовании двойника.

При этом на Reddit, где развернулось обсуждение на тему двойника Ким Чен Ына, мнения разделились: большая часть пользователей посчитала, что политик просто постройнел.

Ранее в СМИ прозвучали мнения эспертов, что скорее всего изменения во внешности Ким Чен Ына связаны с работой косметологов и диетологов. Они также допустил использование специальных аппаратов для безоперационной подтяжки лица.

9 сентября похудевший северокорейских лидер появился на военном параде в честь 73-й годовщины основания КНДР. На кадрах, опубликованных с мероприятия, Ким Чен Ын выглядит похудевшим и помолодевшим на несколько лет.

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«По заказу Путина»: Саакашвили написал письмо из тюрьмы

2 октября, 11:04

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, находящийся в исправительном учреждении №12 в городе Рустави, обратился к своим сторонникам с письмом.

«Мои дорогие соратники и мой грузинский народ. Когда я уезжал из Киева и приехал сюда, я знал, что, скорее всего, меня арестуют по сфабрикованным, ложным приговорам, вынесенным по приказу Путина. Ни одна страна в мире, кроме России, не признает этот приговор, но я все же приехал, потому что верю в свою страну и в каждого из вас. Я хочу попросить вас всех пойти на выборы, чтобы ни один голос не был потерян, а после этого мы должны вместе защищать результаты референдума.

Моя свобода и, что более важно, свобода Грузии полностью зависит от ваших действий и боеспособности. От этого также зависит международная поддержка. Пожалуйста, не сомневайтесь и верьте, что наша победа в наших руках, я люблю вас, ваш верный Михаил Саакашвили», — написал политик.