Бывший повар Елизаветы II рассказал о гастрономических вкусах королевы

2 октября, 16:25

Бывший повар британской королевской семьи Даррен МакГрейди (Darren McGrady) в эфире программы Today рассказал о предпочтениях Елизаветы II в еде. По его словам, монаршая особа непривередлива, однако и у нее есть несколько правил относительно диеты, пишет Daily Star.

По словам экс-повара, королева употребляет лишь сезонные и органические фрукты. Летом на ее столе часто можно заметить клубнику, а зимой — клюкву. «Летом в Балморал ты можешь отправлять клубнику королеве каждый день, и она никогда не скажет ни слова. Попробуйте включить клубнику в меню в январе, и она вычеркнет все и скажет, чтобы не смели присылать ей генетически модифицированную ягоду», — подчеркнул МакГрейди.

Он также добавил, что монаршей особе всегда подают послеобеденный чай, где бы она ни находилась.

Отмечается, что Даррен МакГрейди был личным поваром Елизаветы II с 1982 по 1993 год. В прошлом он работал поваром у принцессы Дианы, принца Гарри и принца Уильяма и заведовал кухней во время государственных визитов в Великобританию нескольких президентов США.

﻿

«По заказу Путина»: Саакашвили написал письмо из тюрьмы

2 октября, 11:04

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, находящийся в исправительном учреждении №12 в городе Рустави, обратился к своим сторонникам с письмом.

«Мои дорогие соратники и мой грузинский народ. Когда я уезжал из Киева и приехал сюда, я знал, что, скорее всего, меня арестуют по сфабрикованным, ложным приговорам, вынесенным по приказу Путина. Ни одна страна в мире, кроме России, не признает этот приговор, но я все же приехал, потому что верю в свою страну и в каждого из вас. Я хочу попросить вас всех пойти на выборы, чтобы ни один голос не был потерян, а после этого мы должны вместе защищать результаты референдума.

Моя свобода и, что более важно, свобода Грузии полностью зависит от ваших действий и боеспособности. От этого также зависит международная поддержка. Пожалуйста, не сомневайтесь и верьте, что наша победа в наших руках, я люблю вас, ваш верный Михаил Саакашвили», — написал политик.