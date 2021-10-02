Зонд BepiColombo прислал фотографию Меркурия с близкого расстояния

2 октября, 16:10

Аппарат BepiColombo прислал фотографию Меркурия с пролетной траектории. Информация об этом размещена на сайте Европейского космического агентства.

Снимок был сделан 1 октября в 23:44 UTC с расстояния около 1000 километров. Опубликованные кадры сняты не основной камерой космического аппарата. Дело в том, что это первый, но далеко не последний пролет BepiColombo у Меркурия. Планируется еще пять, в ходе которых аппарат будет сбрасывать скорость вращения вокруг Солнца при помощи гравитационных маневров. По плану, зонд выйдет на орбиту Меркурия в конце 2025 года, и потому пока основная камера закрыта во избежание повреждений, а снимки делаются камерами наблюдения, в невысоком разрешении и черно-белые.

BepiColombo был запущен в 2018 году ракетой «Ариан-5». Всего для экономии топлива он должен совершить 9 гравитационных маневров, из которых один у Земли и два у Венеры (уже выполнены). Аппарат состоит из трех частей, которые потом отделятся: перелетного модуля и двух спутников.

Европейский Mercury Planetary Orbiter будет изучать поверхность планеты с орбиты с апоцентром 400 километров и перицентром 1500, картографируя Меркурий в разных диапазонах частот.

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«По заказу Путина»: Саакашвили написал письмо из тюрьмы

2 октября, 11:04

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, находящийся в исправительном учреждении №12 в городе Рустави, обратился к своим сторонникам с письмом.

«Мои дорогие соратники и мой грузинский народ. Когда я уезжал из Киева и приехал сюда, я знал, что, скорее всего, меня арестуют по сфабрикованным, ложным приговорам, вынесенным по приказу Путина. Ни одна страна в мире, кроме России, не признает этот приговор, но я все же приехал, потому что верю в свою страну и в каждого из вас. Я хочу попросить вас всех пойти на выборы, чтобы ни один голос не был потерян, а после этого мы должны вместе защищать результаты референдума.

Моя свобода и, что более важно, свобода Грузии полностью зависит от ваших действий и боеспособности. От этого также зависит международная поддержка. Пожалуйста, не сомневайтесь и верьте, что наша победа в наших руках, я люблю вас, ваш верный Михаил Саакашвили», — написал политик.