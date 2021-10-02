Зонд BepiColombo прислал фотографию Меркурия с близкого расстояния

Аппарат BepiColombo прислал фотографию Меркурия с пролетной траектории. Информация об этом размещена на сайте Европейского космического агентства.

Снимок был сделан 1 октября в 23:44 UTC с расстояния около 1000 километров. Опубликованные кадры сняты не основной камерой космического аппарата. Дело в том, что это первый, но далеко не последний пролет BepiColombo у Меркурия. Планируется еще пять, в ходе которых аппарат будет сбрасывать скорость вращения вокруг Солнца при помощи гравитационных маневров. По плану, зонд выйдет на орбиту Меркурия в конце 2025 года, и потому пока основная камера закрыта во избежание повреждений, а снимки делаются камерами наблюдения, в невысоком разрешении и черно-белые.

BepiColombo был запущен в 2018 году ракетой «Ариан-5». Всего для экономии топлива он должен совершить 9 гравитационных маневров, из которых один у Земли и два у Венеры (уже выполнены). Аппарат состоит из трех частей, которые потом отделятся: перелетного модуля и двух спутников.

Европейский Mercury Planetary Orbiter будет изучать поверхность планеты с орбиты с апоцентром 400 километров и перицентром 1500, картографируя Меркурий в разных диапазонах частот.