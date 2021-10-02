Россия и США обсудили взаимное признание сертификатов вакцинации

2 октября, 15:55

Россия и США обсудили в субботу в Женеве вопрос о взаимном признании сертификатов вакцинации от коронавируса. Как сообщил журналистам на брифинге, подводя итоги встречи, глава Минздрава РФ Михаил Мурашко, американские представители «услышали аргументы России».

«Они услышали аргументы, понимают, что это рационально, потому что одобрение вакцины для продажи на рынке и одобрение препарата как профилактики непосредственно заболевания COVID-19 — это разные процессы», — отметил министр.

«Думаю, что коллеги очень грамотные, информированные, и они оценят наши слова, и мы вернемся к этому разговору», — констатировал Мурашко.

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«По заказу Путина»: Саакашвили написал письмо из тюрьмы

2 октября, 11:04

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, находящийся в исправительном учреждении №12 в городе Рустави, обратился к своим сторонникам с письмом.

«Мои дорогие соратники и мой грузинский народ. Когда я уезжал из Киева и приехал сюда, я знал, что, скорее всего, меня арестуют по сфабрикованным, ложным приговорам, вынесенным по приказу Путина. Ни одна страна в мире, кроме России, не признает этот приговор, но я все же приехал, потому что верю в свою страну и в каждого из вас. Я хочу попросить вас всех пойти на выборы, чтобы ни один голос не был потерян, а после этого мы должны вместе защищать результаты референдума.

Моя свобода и, что более важно, свобода Грузии полностью зависит от ваших действий и боеспособности. От этого также зависит международная поддержка. Пожалуйста, не сомневайтесь и верьте, что наша победа в наших руках, я люблю вас, ваш верный Михаил Саакашвили», — написал политик.