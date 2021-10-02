Россия и США обсудили взаимное признание сертификатов вакцинации

Россия и США обсудили в субботу в Женеве вопрос о взаимном признании сертификатов вакцинации от коронавируса. Как сообщил журналистам на брифинге, подводя итоги встречи, глава Минздрава РФ Михаил Мурашко, американские представители «услышали аргументы России».

«Они услышали аргументы, понимают, что это рационально, потому что одобрение вакцины для продажи на рынке и одобрение препарата как профилактики непосредственно заболевания COVID-19 — это разные процессы», — отметил министр.

«Думаю, что коллеги очень грамотные, информированные, и они оценят наши слова, и мы вернемся к этому разговору», — констатировал Мурашко.