Залкалиани заявил, что Саакашвили не сможет рассорить Киев и Тбилиси

2 октября, 15:30

Отношения Тбилиси и Киева не должны находиться в зависимости от одного человека. Об этом заявил в субботу журналистам вице-премьер и глава МИД Грузии Давид Залкалиани, комментируя арест бывшего президента страны Михаила Саакашвили.

«Недопустимо, чтобы один человек [Саакашвили] взял в заложники грузинско-украинское стратегическое партнерство. Я уверен, что эти отношения и в дальнейшем будут отличаться серьезной динамикой», — сказал он.

Залкалиани выразил уверенность, что после взятия под стражу Саакашвили отношения с Украиной не обострятся.

«Информация о задержании Саакашвили, которую вчера распространила прокуратура, сразу же была передана украинским друзьям. Я уверен, что мы мирно, спокойно дадим все разъяснения и наши отношения с Украиной будут развиваться в прежнем русле», — сообщил он в субботу журналистам.

﻿

«По заказу Путина»: Саакашвили написал письмо из тюрьмы

2 октября, 11:04

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, находящийся в исправительном учреждении №12 в городе Рустави, обратился к своим сторонникам с письмом.

«Мои дорогие соратники и мой грузинский народ. Когда я уезжал из Киева и приехал сюда, я знал, что, скорее всего, меня арестуют по сфабрикованным, ложным приговорам, вынесенным по приказу Путина. Ни одна страна в мире, кроме России, не признает этот приговор, но я все же приехал, потому что верю в свою страну и в каждого из вас. Я хочу попросить вас всех пойти на выборы, чтобы ни один голос не был потерян, а после этого мы должны вместе защищать результаты референдума.

Моя свобода и, что более важно, свобода Грузии полностью зависит от ваших действий и боеспособности. От этого также зависит международная поддержка. Пожалуйста, не сомневайтесь и верьте, что наша победа в наших руках, я люблю вас, ваш верный Михаил Саакашвили», — написал политик.